Deputat PAS: Moldova nu poate acorda fermierilor subvenții pe hectar. Nu avem bani.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru Agricultură a explicat că, în prezent, statul trebuie, în primul rând, să stingă datoriile existente pentru subvenții și să creeze infrastructura tehnică necesară pentru gestionarea plăților directe către producătorii agricoli, scrie bani.md.

„Pentru a putea acorda subvenții pe hectar, care sunt, de fapt, plăți în avans, este necesar să existe fonduri corespunzătoare în conturile bancare. Până acum avem datorii care trebuie acoperite”, a declarat Alexandru Trubca.

Parlamentarul a mai explicat că modelul european de subvenționare a agriculturii este finanțat din fondurile Uniunii Europene. Republica Moldova, potrivit acestuia, nu va avea acces la astfel de resurse înainte de anul 2028.

După cum a menționat Trubca, oficialii europeni discută în prezent alocarea unui pachet de ajutor în valoare de 43 de miliarde de euro pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Aceste fonduri sunt prevăzute în următorul buget multianual al UE. În acest context, Moldova ar putea conta pe o sumă de aproximativ de la 600 până la 800 de milioane de euro.

„Și agricultura poate primi o cotă destul de substanțială din aceste fonduri. Totuși, trebuie să fim pregătiți tehnic pentru a putea accesa acești bani”, a subliniat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură.

Alexandru Trubca a punctat în mod special că până la termenul indicat autoritățile trebuie să finalizeze o serie de activități pregătitoare importante. Este vorba despre evidența completă și exactă a terenurilor agricole, efectuarea procedurii de delimitare a terenurilor, crearea Registrului fermierilor, precum și acreditarea instituțiilor care vor gestiona fondurile europene.

„Dacă nu vom crea un sistem integrat de gestionare și control (IACS), nu se vor efectua delimitările terenurilor și nu se va forma Registrul fermierilor, precum și nu va fi acreditat organismul de evaluare și acreditare (OAI), pur și simplu nu vom putea primi acești bani”, a avertizat deputatul.