Deputat PAS: Anumite scumpiri vor fi după creșterea TVA.

Potrivit lui Trubca, unele scumpiri sunt inevitabile, însă impactul nu va fi integral transferat asupra consumatorilor, deoarece o parte din costuri ar putea fi absorbite din marja de profit a producătorilor și importatorilor, transmite realitatea.md.

„Anumite majorări vor fi. Eu nu cred că ele vor fi în măsură de 12%, o parte din majorări vor fi probabil absorbite inclusiv din marja de profit a agenților economici”, a declarat Trubca.

Deputatul a precizat că acest lucru ar viza în special produsele cu valoare adăugată, unde există posibilitatea acoperirii unei părți din costuri de către producători sau importatori.

Totodată, Alexandru Trubca a afirmat că viziunea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova este de a reduce scutirile fiscale și de a oferi sprijin financiar țintit persoanelor care au cu adevărat nevoie de ajutor.