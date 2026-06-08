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8 Iunie 2026, 15:00
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Demograf: Migrația va începe să scadă când salariul mediu pe economie va atinge 1.000 de euro

Experții cred că oprirea exodului forței de muncă este posibilă doar prin creșterea salariilor. Totuși, multe întreprinderi nu sunt pregătite să majoreze semnificativ remunerația din cauza productivității scăzute a angajaților.

Demograf: Migrația va începe să scadă când salariul mediu pe economie va atinge 1.000 de euro.
Demograf: Migrația va începe să scadă când salariul mediu pe economie va atinge 1.000 de euro.

Demograful Valeriu Sainsus consideră că locurile de muncă rămân neatractive deoarece tinerilor care abia intră pe piața muncii li se oferă salarii prea mici, informează realitatea.md.

„Dacă comparăm pe cei care abia încep să muncească cu angajații cu experiență, diferența de salariu este de 25–30% în favoarea celor cu experiență. Tinerii vor alege să muncească în străinătate atât timp cât acolo pentru munca necalificată se plătește mai mult decât în Moldova pentru munca calificată. Migrația va începe să scadă dacă salariul mediu în economie va ajunge la 1.000 de euro, chiar dacă înțelegem că nu toți vor primi o astfel de sumă”, a menționat Saincus.

Președinta Confederației Naționale a Angajatorilor, Ana Groza, a declarat că întreprinderile nu pot crește salariile la nesfârșit fără o creștere a productivității muncii, deoarece altfel își pierd competitivitatea și riscă să intre în faliment.

„Rămânem printre cei mai puțin productivi din Europa în agricultură, industrie, transport și industria auto. Este necesar un întreg complex de factori, stimulente și sprijin de stat pentru ca întreprinderile să devină mai competitive. Există programe de modernizare și creștere a eficienței, dar nu poți cere angajatului să producă mai mult în aceeași oră de muncă fără tehnologii noi și digitalizare”, a subliniat Ana Groza.

Economia Republicii Moldova se confruntă cu un deficit de aproape 300.000 de lucrători. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că lipsa forței de muncă afectează negativ dezvoltarea economică a țării și susțin atragerea migranților de muncă din alte state. Autoritățile, la rândul lor, insistă pe o utilizare mai eficientă a potențialului intern de muncă.

Conform datelor statistice, în Moldova este angajată doar jumătate din populația aptă de muncă, în timp ce media în țările Uniunii Europene este de aproximativ 70%.

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