Deficitul comerțului exterior al Republicii Moldova s-a redus.

Conform datelor preliminare, în primul trimestru al anului 2026, deficitul contului curent al balanței de plăți a Moldovei a scăzut cu 17,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la -806,2 milioane euro.

Schimbările au avut loc datorită reducerii deficitului balanței comerciale externe, informează logos-pres.md.

Datele preliminare oficiale privind îmbunătățirea situației sunt publicate de Banca Națională a Moldovei. Conform acestora, un rol cheie în ameliorarea situației l-au avut schimbările structurale interne în comerțul exterior și veniturile.

În timp ce excedentul balanței serviciilor și veniturilor primare a crescut, excedentul balanței veniturilor secundare a scăzut. Raportul deficitului contului curent la PIB a fost de 20,9% (-5 p.p.).

În primul trimestru al anului 2026, în balanța financiară a balanței de plăți s-a înregistrat un flux net de fonduri în valoare de 641,7 milioane de euro, determinat de operațiuni nete privind reducerea activelor financiare externe ale rezidenților cu 264,2 milioane de euro și creșterea simultană a obligațiilor rezidenților față de nerezidenți cu 377,5 milioane de euro.

Poziția investițională internațională a Moldovei

Poziția investițională internațională (PII) a Moldovei se caracterizează printr-un sold negativ, iar volumul investițiilor de capital în anul curent a scăzut cu 2,4%. Aceasta se datorează faptului că obligațiile externe (creditele și investițiile atrase) depășesc activele financiare ale țării.

La începutul anului, investițiile de capital au scăzut până la 6,2 miliarde de lei, dintre care investițiile în active materiale pe termen lung au scăzut cu 1,5%. În indicele global actualizat al riscului investițional și al rezilienței, Moldova ocupă locul 101. Totodată, țara atrage activ finanțare internațională țintită.

Potrivit BNM, PII la data de 31.03.2026 a fost de -6.619,4 milioane de euro, iar raportul datoriei nete din PII la PIB a fost de -36,5%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2025.

Poziția activelor financiare externe a fost de 7.327,3 milioane de euro, în creștere cu 5,2% față de sfârșitul anului 2025, iar poziția obligațiilor externe a fost de 13.946,7 milioane de euro, în creștere cu 0,8%. Raportul poziției activelor externe față de obligații a fost de 52,5% (+2,2 p.p. comparativ cu 31.12.2025), informează regulatorul.

Datoria externă brută a Moldovei la sfârșitul lunii martie 2026 a fost de 10.520,6 milioane de euro (+4,1% comparativ cu 31.12.2025), ceea ce reprezintă 58% din PIB (+1,9 p.p. comparativ cu 31.12.2025).

Datoria externă de stat a constituit 43,2% din totalul datoriei externe și a ajuns la 4.545,1 milioane de euro (+5,4% comparativ cu sfârșitul anului 2025). Datoria externă privată a reprezentat 56,8% din volumul total și a atins 5.975,5 milioane de euro, în creștere cu 3% față de sfârșitul anului 2025.