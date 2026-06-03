Deficitul bugetului de stat a depășit 5,7 miliarde de lei la începutul lunii mai.

Acestea sunt datele preliminare ale Ministerului Finanțelor, conform cărora veniturile primare au crescut și mai modest, cu 1,4%, până la 24,282 miliarde lei, scrie infotag.md.

Cea mai mare parte a veniturilor a fost asigurată de vamă – 13,286 miliarde lei (+7,2%) și de organele fiscale – 12,392 miliarde lei (+16,6%).

În același timp, alte venituri s-au redus cu peste 1,805 miliarde lei – până la 526,3 milioane lei. De asemenea, peste 1,923 miliarde lei (+29,3%) au fost returnați din bugetul de stat pentru TVA și accize.

Veniturile provenite din proiectele finanțate din surse externe au crescut cu 46,2%, însă au rămas la un nivel relativ redus, de 255,2 milioane de lei.

Pe partea de cheltuieli, bugetul de stat a înregistrat plăți de peste 30,322 miliarde de lei până la începutul lunii mai, cu 2,281 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025. Transferurile au reprezentat cea mai mare categorie de cheltuieli, totalizând 17,634 miliarde de lei, cu peste un miliard de lei mai mult decât în primele patru luni ale anului trecut. Cheltuielile de personal au crescut și ele, ajungând la 4,491 miliarde de lei, comparativ cu 4,434 miliarde de lei înregistrate cu un an înainte.

În aceste condiții, deficitul bugetului de stat a depășit 5,785 miliarde de lei la începutul lunii mai, în creștere față de puțin peste 3 miliarde de lei înregistrate cu o lună înainte. Pentru acoperirea deficitului au fost utilizate atât resurse interne, în valoare de 7,612 miliarde de lei, cât și resurse externe, de 2,877 miliarde de lei.

Ca urmare, soldurile conturilor bugetare pentru perioada ianuarie–aprilie au constituit 10,161 miliarde de lei, dintre care 1,002 miliarde de lei reprezintă fonduri destinate proiectelor finanțate din surse externe.

În același timp, bugetul public național, care include bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și de sănătate, precum și bugetele locale, s-a încheiat cu un deficit de 4,822 miliarde de lei.