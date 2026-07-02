De la începutul anului, locuitorii din Transnistria au beneficiat de prestații sociale de 76,3 milioane de lei.

În primul semestru al anului 2026, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei, achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, când valoarea prestațiilor a constituit 27,6 milioane de lei, suma achitată a fost cu 176,45% mai mare, înregistrând o creștere de 2,76 ori, transmite moldpres.md.

Totodată, în perioada de referință, 8 016 persoane domiciliate în regiunea transnistreană au beneficiat de plăți cu caracter social, comparativ cu 2 752 de persoane în primul semestru al anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 191,28%, adică de 2,91 ori.

Comparativ cu primul semestru al anului 2025, principalele categorii de prestații sociale au înregistrat următoarele evoluții:

Numărul indemnizațiilor lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani a crescut cu 480,39% (de 5,80 ori), de la 617 la 3 581;

Numărul pensiilor pentru limită de vârstă a crescut cu 77,68% (de 1,78 ori), de la 690 la 1 226;

Numărul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă a crescut cu 50,30% (de 1,50 ori), de la 505 la 759;

Numărul alocațiilor lunare de stat pentru veteranii de război a crescut cu 154,93% (de 2,55 ori), de la 213 la 543;

Numărul indemnizațiilor unice la nașterea copilului a crescut cu 434,67% (de 5,35 ori), de la 150 la 802.

Majorarea valorii prestațiilor sociale acordate și creșterea numărului de beneficiari demonstrează că tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană își valorifică drepturile sociale, indiferent de locul lor de domiciliu.

Onorarea angajamentelor sociale față de toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul de domiciliu, rămâne o prioritate permanentă pentru autoritățile naționale.