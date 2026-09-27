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rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 20:00
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Datoria publică pentru fiecare moldovean a fost estimată la 7.200 de dolari

Moldova nu a fost inclusă în clasamentul internațional al datoriei publice pe cap de locuitor, elaborat de Visual Capitalist pe baza datelor OCDE.

Datoria publică pentru fiecare moldovean a fost estimată la 7.200 de dolari.
Datoria publică pentru fiecare moldovean a fost estimată la 7.200 de dolari.

Totuși, un calcul orientativ arată că povara datoriei raportată la fiecare locuitor este mai mică decât în România, Bulgaria și alte țări europene incluse în clasament, scrie rupor.md cu referire la bani.md.

Clasamentul Government Debt per Capita compară datoria publică brută pe cap de locuitor, ținând cont de paritatea puterii de cumpărare. Conform datelor prezentate, Statele Unite ocupă primul loc la mare distanță: circa 113.300 de dolari per locuitor. Urmează Japonia, cu 110.700 de dolari, și Italia, cu 94.000 de dolari.

În Europa de Est, indicatorii diferă semnificativ. În România, datoria publică se ridică la circa 35,9 mii de dolari PPP per locuitor, în Polonia, 39.100 de dolari, în Slovacia, 33.600 de dolari, în Cehia, 30.400 de dolari, iar în Bulgaria, 13.700 de dolari. Turcia se află în partea inferioară a clasamentului prezentat: circa 11.800 de dolari.

Republica Moldova nu este inclusă în grafic, deoarece vizualizarea utilizează date OECD și nu ia în calcul economiile care nu fac parte din organizație.

Calculul orientativ pentru Republica Moldova indică circa 7.250 de dolari PPP per locuitor. Estimarea se bazează pe nivelul datoriei de stat și datoriei garantate de stat, care, potrivit prognozei FMI, va constitui în 2025 circa 36,5% din PIB, precum și pe dimensiunea economiei, ținând cont de paritatea puterii de cumpărare și de numărul populației.

La nivel mondial, Statele Unite se remarcă nu doar prin volumul absolut al datoriei, ci și prin povara care revine fiecărui locuitor. Potrivit Visual Capitalist, datoria publică a SUA pe cap de locuitor s-a dublat în zece ani, iar datoria totală a țării a depășit 40 de trilioane de dolari.

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