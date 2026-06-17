Curtea de Conturi: Restituirea fondurilor din miliardul furat se realizează foarte lent.

Moldova continuă să recupereze lent „miliardul” de dolari furat în urma fraudei bancare, în timp ce povara financiară rămâne pe umerii cetățenilor.

Potrivit raportului Curții de Conturi, la sfârșitul anului 2025 soldul creanțelor băncilor aflate în lichidare către Ministerul Finanțelor era de 11,2 miliarde de lei, informează tvrmoldova.md.

Auditul arată că, anul trecut, încasările efective din recuperarea datoriilor au fost de doar 65,45 milioane de lei. Totodată, reducerea soldului datoriei s-a produs în principal prin anularea datoriilor după lichidarea mai multor companii.

Curtea de Conturi atrage atenția și asupra anulării repetate a datoriilor istorice ale debitorilor garantați. În perioada 2023–2025, suma totală a creanțelor anulate după lichidarea debitorilor a depășit 458,5 milioane de lei.

În paralel, statul continuă să suporte cheltuieli legate de „furtul miliardului”. Potrivit datelor Veridica.md, în ultima lună a anului 2025, trei instituții financiare implicate în fraudă — Banca de Economii, Banca Socială și Unibank — nu au plătit niciun leu din creditele în valoare de circa 14 miliarde de lei acordate acum 11 ani de Banca Națională a Moldovei cu garanții de stat.

Aceasta indică o situație de impas în procesul de recuperare a activelor. În decembrie 2025, aceste bănci au încasat doar 252.000 de lei prin proceduri executorii și proceduri de faliment — sumă suficientă doar pentru plata salariilor lichidatorilor și a cheltuielilor administrative.

Băncile trebuie încă să returneze 11,2 miliarde de lei.

Publicația menționează că, în 2025, în cadrul recuperării activelor, băncile au primit circa 84 milioane de lei și au rambursat în contul creditelor de urgență aproximativ 61 milioane de lei. Aceasta este o sumă mai mare decât în 2024, când valorile au fost de două ori mai mici.

În total, în peste 11 ani, cele trei bănci au returnat doar 2,93 miliarde de lei, puțin peste 20% din suma „miliardului furat”.

Așadar, la sfârșitul anului 2025, datoria băncilor față de Ministerul Finanțelor este de circa 11,2 miliarde de lei.

O astfel de situație se explică prin faptul că băncile și debitorii lor nu mai dețin active care să poată fi recuperate.

Trebuie amintite promisiunile făcute acum 10 ani de fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu, care susținea că banii furați vor fi recuperați în unul-doi ani și că populația nu va trebui să plătească datoria timp de 25 de ani.

În realitate, cheltuielile cad pe bugetul de stat, adică pe contribuabili.

Este vorba despre plățile anuale ale Ministerului Finanțelor pentru obligațiunile de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, emise în octombrie 2016 pe o perioadă de până la 25 de ani, pentru acoperirea obligațiilor rezultate din garanțiile de stat acordate în 2014–2015 celor trei bănci.

În 2024, pentru deservirea acestei datorii s-au plătit 927,5 milioane de lei (principal și dobânzi), ceea ce reprezintă circa 0,3% din PIB.

În 2025, suma a depășit 950 milioane de lei, iar în anii următori poate ajunge la circa 1 miliard de lei anual (până în 2029), menținându-se la nivelul de 0,2–0,3% din PIB.

Asemenea plăți de câte 1 miliard de lei pe an vor continua încă aproximativ 15 ani — până în 2041.

În timpul unui interviu la TVR Moldova, ministrul Finanțelor a declarat că statul este obligat să deservescă această datorie și că ea nu poate dispărea de la sine.

De asemenea, el a menționat că aproximativ 1 miliard de lei anual se alocă pentru deservirea acestei datorii, iar în paralel se lucrează la posibilitatea recuperării fondurilor prin procese judiciare și investigații, deși detaliile nu sunt încă făcute publice.