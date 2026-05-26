rupor.md
26 Mai 2026, 16:54
3 763
Copiază linkul
Link copiat

Curtea de Conturi: Rata scăzută de recuperare a datoriilor bancare pune presiune pe bugetul de stat

Rata redusă de recuperare a creanțelor de la băncile aflate în proces de lichidare continuă să afecteze stabilitatea bugetului de stat.

Concluziile au fost prezentate în cadrul ședinței Curții de Conturi privind auditul execuției bugetului de stat pentru anul 2025.

În raport se arată că, la 31 decembrie 2025, soldul datoriilor băncilor în lichidare față de Ministerul Finanțelor se ridica la aproximativ 11,2 miliarde lei. În cursul anului, recuperările efective au fost de doar 65,45 milioane lei, transmite rupor.md.

Reducerea soldului a fost determinată în mare parte de anulări de creanțe și efecte administrative, inclusiv radierea unor instituții din registrul de stat.

O pondere semnificativă a datoriei provine de la Banca de Economii, unde din totalul de 7,6 miliarde lei, aproximativ 5,3 miliarde lei au fost cesionate Ministerului Finanțelor în baza unui contract semnat în iunie 2025.

Curtea de Conturi atrage atenția că nerecuperarea acestor sume menține o presiune constantă asupra bugetului de stat, întrucât deficitul de lichiditate este acoperit prin emisiuni de valori mobiliare de stat, ceea ce atrage costuri suplimentare pe termen lung.

Auditul indică, de asemenea,caracterul repetitiv al situațiilor în care creanțele sunt anulate după închiderea procedurilor de insolvabilitate și radierea companiilor din registrul de stat. În perioada 2023-2025, volumul total al creanțelor anulate a depășit 458,5 milioane lei, fără recuperări efective semnificative.

Deși Serviciul Fiscal de Stat aplică măsuri de executare silită, rezultatele sunt modeste: în 2025 au fost recuperate doar 1,2 milioane lei, în scădere față de anul precedent, când s-au încasat 1,8 milioane lei.

La sfârșitul anului 2025, datoriile beneficiarilor recreditați se ridicau la 8,5 miliarde lei, dintre care aproximativ 150 milioane lei erau restante. 

Curtea de Conturi avertizează că neîncasarea acestor sume obligă statul să continue achitarea obligațiilor externe asumate, generând presiuni suplimentare asupra bugetului public.

Sursă
rupor.md
