Curtea de Conturi a identificat nereguli în gestionarea fondurilor pentru protecția socială și asigurările medicale.

Curtea de Conturi a identificat mai multe neconformități în gestionarea fondurilor sistemului de asigurări sociale de stat (BASS) și a asigurărilor medicale (FAOAM).

Au fost descoperite încălcări în urma verificării rapoartelor privind executarea bugetului pe anul 2025, transmite rupor.md.

Concluziile auditului au fost prezentate în cadrul unei ședințe comune a comisiilor parlamentare pentru controlul finanțelor publice și pentru protecția socială, sănătate și familie.

Deși rapoartele financiare oferă o imagine exactă și veridică a situației bugetare, auditorii au semnalat câteva probleme sistemice:

Probleme cu evidența cetățenilor: au fost înregistrate dificultăți în identificarea și notificarea persoanelor obligate să achiziționeze polița de asigurare medicală individuală.

Întârzieri în medicină: au fost identificate disfuncționalități în procesele de autorizare, evaluare și acreditare a furnizorilor de servicii medicale.

Lipsuri de personal: au fost depistate deficiențe în organizarea muncii și plata salariilor angajaților.

Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) în cifre

Datele oficiale arată că veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat în 2025 au constituit 49,2 miliarde lei (executare de 99,6%). Principala sursă au fost contribuțiile sociale, iar transferurile din bugetul de stat au acoperit 41,1% din venituri. Cheltuielile BASS au depășit 49,1 miliarde lei, din care peste 98% au fost direcționate direct către prestațiile sociale. Excedentul bugetar a fost de 122,8 milioane lei. În total, sistemul a asigurat plata a peste 80 de tipuri de prestații pentru 1,2 milioane beneficiari și acordarea a aproape 30.000 de pensii noi.

Bugetul asigurărilor medicale obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în cifre

În sectorul sănătății, veniturile fondului FAOAM au fost de 17,49 miliarde lei, iar cheltuielile — 17,39 miliarde lei. La sfârșitul perioadei de raportare, soldul liber al mijloacelor în conturile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a fost de 2,32 miliarde lei.

Ca urmare a verificării, Curtea de Conturi a înaintat recomandări instituțiilor profilate pentru sporirea transparenței și consolidarea controlului asupra cheltuirii fondurilor publice.