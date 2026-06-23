Cu cât vor crește prețurile după reforma fiscală propusă de Guvern.

Reforma fiscală propusă de Guvern stârnește dezbateri aprinse între putere și opoziție.

Este criticată pentru creșterea inevitabilă a prețurilor, cauzată de majorarea TVA-ului la produsele și serviciile de bază. Guvernul susține că „majoritatea” cetățenilor nu vor fi afectați.

Experții Europa Liberă au făcut calcule și au prezentat potențialele prețuri la produse și servicii după scumpiri.

Au început cu cea mai mare categorie de cheltuieli a unui cetățean din Moldova pe an. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape jumătate din cheltuielile unei persoane se duc pe alimente și băuturi nealcoolice — 41%.

Introducerea cotei unice de TVA de 20% va avea un impact semnificativ asupra produselor alimentare de bază, pentru care în prezent se aplică o cotă redusă de TVA de 8%.

Europa Liberă a analizat prețurile a 15 produse care frecvent fac parte din coșul de consum al unei familii din Moldova. Jurnaliștii au studiat prețurile din marile supermarketuri, precum și cele oferite în această perioadă de comercianți pe Piața Centrală din Chișinău.

Din grafice reiese că, dacă astăzi s-ar cumpăra aceste 15 produse, ar trebui plătiți aproximativ 680 de lei.

Creșterea TVA de la 8% la 20% înseamnă o majorare efectivă a prețurilor cu aproximativ 10%. Exact 10%, și nu 12%, cum s-ar putea crede, deoarece TVA-ul nu este o creștere a prețului de bază al produsului, ci o majorare a taxei colectate de stat la fiecare tranzacție. Totuși, în practică, acest lucru se reflectă în preț.

Dar pe lângă TVA există și inflația, adică creșterea efectivă a prețurilor la bunuri. Banca Națională a Moldovei se orientează spre o inflație de circa 5%, ceea ce creează o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Dacă se ia în calcul majorarea TVA și inflația prognozată, același set de 15 produse ar putea costa în 2027 peste 780 de lei, cu aproximativ 100 de lei mai mult decât astăzi.

Dar o familie are nevoie nu doar de pâine, lapte sau pui, ci și de energie electrică, încălzire și apă. În prezent, pentru aceste servicii se aplică TVA de 8%, care se intenționează a fi majorat tot la 20%.

Iată calculele pe puncte.

Biroul Național de Statistică estimează că, în medie, un cetățean al Moldovei cheltuie în 2025 circa 5.000 de lei pe lună, din care 16,2% revin pe „locuință, apă, electricitate și combustibil”.

Aceasta înseamnă aproximativ 800 de lei. După majorarea TVA — circa 880 de lei, iar ținând cont de inflație — 924 de lei.

Așadar, creșterea va fi de 124 de lei doar pentru această categorie, însă acesta este un indicator mediu. Cheltuielile pentru energie iarna sunt mult mai mari.

Medicamentele nu vor rămâne nici ele în afara modificărilor fiscale. Aici este dificil să se ia în calcul toți factorii, deoarece o parte din medicamente sunt compensate, iar o parte din serviciile medicale sunt acoperite prin asigurare.

Cu toate acestea, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în medie un locuitor al Moldovei a cheltuit anul trecut circa 230 de lei pe „medicamente și servicii medicale”.

Majorarea TVA și inflația vor avea următorul efect:

În total, încă 25 de lei în plus. În sumă, aproximativ 250 de lei cheltuieli suplimentare pe persoană pe lună, dacă se ia în calcul scenariul extrem de condiționat că o persoană consumă doar produsele și serviciile menționate.

Dacă se adaugă și celelalte cheltuieli — haine, odihnă, cumpărături mici etc., suma devine mai mare.

Dispute între putere și opoziție

Ministrul Finanțelor a declarat la sfârșitul săptămânii trecute în emisiunea Jurnal TV că „pentru majoritatea covârșitoare a populației, sau aproximativ 80% dintre cetățeni, efectul posibil nu ar trebui să depășească 200 de lei pe lună”.

Pentru „majoritatea” celor care vor fi afectați de creșterea prețurilor, ministrul propune măsuri de susținere, precum „ajutoare pentru muncă” în valoare de 200 de lei sau posibile compensații pentru energie.

Liderul opoziției, președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon, a criticat reforma fiscală, afirmând că aceasta nu „răspunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și ale cetățenilor noștri”.

„Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, ele pot provoca o creștere în lanț a prețurilor la bunuri și servicii, ceea ce va duce la sărăcirea și mai mare a populației. Într-o astfel de situație, statul este obligat să indexeze pensiile și salariile, pentru ca oamenii să nu își piardă puterea de cumpărare”.

Despre indexarea salariilor se vorbește deja în planul fiscal al Guvernului, deși nu este vorba despre o majorare reală.

Mai exact: planul fiscal pentru 2027 reduce impozitul pe venit de la 12% la 7% și contribuția la asigurările medicale de la 9% la 7%, transferă contribuția socială (21%) către angajat prin creșterea salariului brut și înlocuiește suma personală neimpozabilă cu o plată directă de până la 500 de lei.

Ce înseamnă asta în practică? Jurnaliștii au analizat trei scenarii salariale: minimă, medie și peste medie — 25.000 de lei.

Pentru angajat, banii suplimentari din salariu vor merge în principal pe bunuri și servicii mai scumpe din cauza majorării TVA și inflației.

Rețineți: pentru angajatul cu salariu minim creșterea va fi de 6 lei — aproximativ prețul unui mănunchi de ceapă verde.

Momentan nu este clar ce se va întâmpla cu pensionarii, aproape o treime din populația Moldovei (670.000 de persoane la începutul anului), cu o pensie medie de circa 4.500 de lei.

Pensiile au fost indexate cu 6,84% în aprilie, însă în documentul „Politica fiscală - 2027” nu există mențiuni despre pensionari.