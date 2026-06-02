Criza din sectorul construcțiilor se adâncește: Investițiile în locuințe au scăzut cu 13,5%.

Acest lucru este confirmat de datele publicate de Biroul Național de Statistică, relatează bani.md.

Potrivit BNS, investițiile în imobilizări corporale au constituit 5,74 miliarde de lei, înregistrând o diminuare de 1,5%, în timp ce investițiile în imobilizări necorporale au coborât cu 13,2%, până la 435,3 milioane de lei.

Cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către mașini și utilaje, care au atras 2,13 miliarde de lei, reprezentând peste o treime din totalul investițiilor. Acest segment a înregistrat o creștere modestă de 1% comparativ cu primul trimestru din 2025.

Creșteri au fost consemnate și la investițiile în mijloace de transport, care au avansat cu 6,8%, până la 884 milioane de lei, precum și la clădirile nerezidențiale, unde investițiile au urcat cu 3,5%, până la aproape 777 milioane de lei.

În schimb, sectorul construcțiilor rezidențiale a înregistrat una dintre cele mai accentuate scăderi. Investițiile în locuințe s-au redus cu 13,5%, până la 792,4 milioane de lei. De asemenea, investițiile în construcții inginerești au scăzut cu 11,8%, coborând la 461,8 milioane de lei.

Datele statistice sugerează că investitorii au continuat să aloce resurse pentru modernizarea echipamentelor și achiziția de mijloace de transport, în timp ce proiectele de infrastructură și dezvoltările rezidențiale au încetinit la începutul anului.

În total, investițiile în mașini și utilaje, mijloace de transport și clădiri nerezidențiale au reprezentat peste 61% din toate investițiile realizate în active imobilizate în perioada ianuarie-martie 2026.