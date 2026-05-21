Criteriile de clasificare a întreprinderilor și grupurilor de companii vor fi modificate.

Noile limite vor fi aplicate la clasificarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, mijlocii și mari, precum și a grupurilor de companii. Amendamentele corespunzătoare au fost adoptate de Parlament în a doua lectură și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, transmite logos-pres.md.

Conform modificărilor, pentru microsubiecte volumul maxim al activelor a fost majorat de la 5,6 milioane la 8,5 milioane de lei, iar veniturile din vânzări de la 11,2 milioane la 17 milioane de lei. Totodată, criteriul privind numărul angajaților a rămas neschimbat — până la 10 persoane.

Pentru întreprinderile mici, limita activelor a fost majorată de la 63,6 milioane la 95 milioane de lei, iar veniturile din vânzări de la 127,2 milioane la 190 milioane de lei. Numărul angajaților rămâne, de asemenea, la nivelul de până la 50 de persoane.

Întreprinderile mijlocii vor putea acum să dețină active de până la 480 milioane de lei, în loc de 318 milioane de lei anterior, iar veniturile din vânzări până la 960 milioane de lei, în loc de 636 milioane de lei. Criteriul privind numărul angajaților rămâne același — până la 250 de persoane.

Modificări similare au vizat și criteriile pentru întreprinderile mari.

De asemenea, au fost revizuiți indicatorii pentru grupurile de companii. Pentru grupurile mici, limita activelor a fost majorată de la 80,3 milioane la 115 milioane de lei, iar veniturile din vânzări de la 160,6 milioane la 230 milioane de lei. Pentru grupurile mijlocii și mari, pragul activelor a fost crescut de la 401,5 milioane la 575 milioane de lei, iar veniturile din vânzări de la 803,1 milioane la 1,15 miliarde de lei.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și are ca scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în acest domeniu. Potrivit autorilor, după revizuirea criteriilor de clasificare va crește numărul întreprinderilor care vor putea întocmi raportări financiare simplificate sau reduse. Astfel, încă 209 subiecte vor putea întocmi raportări financiare simplificate, iar alte 1.128 — raportări reduse. În același timp, cu 46 de subiecte mai puțin vor fi obligate să întocmească un set complet de raportări financiare.

Conform datelor statistice, în prezent în țara noastră sunt înregistrate 68.725 de subiecte, dintre care 31.632 sunt microîntreprinderi, 6.152 întreprinderi mici, 791 întreprinderi mijlocii și 150 întreprinderi mari.