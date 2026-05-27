logos.press.md logologos
27 Mai 2026, 07:45
Cricova își pierde profitabilitatea din cauza creșterii prețurilor la materii prime

Vinăria Cricova a încheiat anul 2025 sub presiunea creșterii costurilor: costurile de producție au crescut, rentabilitatea a scăzut, iar creșterea vânzărilor nu a reușit să țină pasul cu majorarea cheltuielilor.

Veniturile companiei au scăzut cu 2% — până la 373 milioane de lei. În același timp, producția a devenit mai scumpă: costul a crescut cu 3,8% și a ajuns la 292 milioane de lei. Principalul factor este creșterea bruscă a prețurilor la materiile prime pentru vin și la sticla pentru ambalaje, scrie logos-pres.md.

Astfel, prețul materialelor vinicole a crescut cu 20-25% pe parcursul anului: dacă în 2024, un litru costa aproximativ 0,70 euro, în 2025 – până la 0,78-0,80 euro. O sticlă a adăugat în medie 7,5% la preț. Ca urmare, compania a început să câștige mai puțin din fiecare sticlă vândută – marja a scăzut de la 26% la 22%, iar profitul pe unitate a scăzut de la 9,12 la 8,04 lei.

Compania a compensat parțial presiunea cu vinuri premium, care sunt mai capabile să reziste creșterii costurilor. Dar segmentul de masă reprezintă în continuare cea mai mare parte a vânzărilor. Concurența prețurilor este dură acolo și există oportunități limitate de a crește prețurile.

Există, de asemenea, o dinamică pozitivă – turismul. Numărul de vizitatori ai celebrelor galerii subterane a crescut de la 82.700 la 106,8 mii de persoane. Acest lucru a susținut în mod vizibil veniturile. Veniturile din activitățile de distribuție ale Cricova-Vin au crescut, de asemenea – plus 34% pe parcursul anului.

Compania a încercat să limiteze costurile: cheltuielile de marketing, transport și administrative au scăzut. Dar nu a fost posibil să se compenseze pe deplin creșterea prețurilor la energie și apă – costurile de exploatare au crescut tot timpul.

Ca urmare, o parte a rezultatului financiar a fost susținută de dividendele filialei și de creșterea afacerilor conexe. În același timp, compania continuă să fie un contribuabil important – a transferat 51,2 milioane de lei la buget în cursul anului.

