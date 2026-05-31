Creșterea TVA pentru industria HoReCa ar putea împinge afacerile spre economia tenebră.

Asociațiile din domeniu pledează pentru o trecere graduală la o nouă cotă de TVA, în timp ce ministerul de resort afirmă că draftul proiectului prevede reducerea numărului de regimuri fiscale, iar discuțiile mai sunt în desfășurare, transmite moldova1.md.

Potrivit datelor, sectorul HoReCa cuprinde peste 3.000 de afaceri, aproximativ 23.000 de locuri de muncă și contribuie cu circa 1.8% la PIB.

De exemplu, afacerea în domeniul HoReCa inițiată de Alexandru Stalbe demonstrează că investițiile și experiența acumulată peste hotare pot genera profituri și acasă. După zece ani petrecuți în SUA, pe care o consideră „o țară minunată pentru a te dezvolta”, Alexandru a ales să investească într-un concept de restaurant cu specific american, adaptat cerințelor locale. Prin muncă și viziune, a reușit să deschidă câteva restaurante de tip fast-food.

„De când mă țin minte, voiam să fiu în business, să fac afaceri. (...) E produsul meu, făcut de mine, gustat de mine, testat de mine și încercat de mii de ori. Cu siguranță pot să mă laud că este un meniu personalizat, chiar dacă nu sunt bucătar”, a declarat Alexandru Stalbe pentru Radio Moldova.

Tânărul antreprenor a reușit să aducă „visul american” acasă și l-a transformat într-o poveste de succes construită în Republica Moldova, chiar dacă, după cum spune el, „este mai greu, dar e mai dulce”. Alexandru încurajează diaspora să revină în țară și să investească, deoarece experiența de peste hotare este valoroasă, însă adevărata împlinire poate veni atunci când alegi să contribui la dezvoltarea propriei comunități.

„Îndemn toată lumea care stă acolo să vină acasă, dacă au curajul ăsta. E posibil, e posibil de făcut. Da, e mai greu, dar e mai dulce. La noi e mai greu, pentru că consumăm mai puțintel și suntem ca număr mai mic. Dar merită, așa că tinerii care se gândesc să plece sau nu, cu siguranță să nu plece, pentru că altfel noi nu construim țara asta și cei care sunt acolo - să vină”, sugerează Alexandru Stalbe.

De la 6% la 18%? HoReCa cere menținerea cotei reduse de TVA

Industria HoReCa și-a revenit parțial după pandemie și înregistrează o tendință de creștere. Revizuirea TVA ar putea însemna un regres pentru industrie, susține fostul șef al Serviciului Fiscal de Stat, Nicolae Platon. O creștere graduală a cotei TVA ar fi o soluție astfel încât Republica Moldova să nu treacă prin situații neplăcute, așa cum s-a întâmplat în alte țări europene.

„Avem experiența tristă a Germaniei și a României, unde s-a încercat majorarea cotei TVA, iar o bună parte din companii — mă refer la cele mici și mijlocii — pur și simplu nu au putut supraviețui. Același lucru poate aștepta și Republica Moldova. Dacă nu vom face o analiză de impact privind efectul creșterii TVA, ne putem trezi că unii agenți economici nu vor supraviețui și vor fi nevoiți să migreze către economia tenebră. Creșterea graduală ar putea fi o soluție, deoarece oferă posibilitatea ca, după fiecare etapă, să se analizeze impactul. Dacă se constată un efect pozitiv, abia atunci se poate crește cu o anumită marjă”, a explicat Nicolae Platon, fostul director la Agenția Turismului.

Într-o industrie care se confruntă deja cu un val de scumpiri, această măsură de majorare cu 10 la sută a TVA (de la 8 la 18) ar reduce numărul consumatorilor cu peste 20%, ceea ce ar duce, în consecință, la disponibilizarea unei părți din angajați. Directorul executiv al Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova (MĂR), Olga Calmîș, susține că această măsură fiscală va cauza dezechilibre în întregul sistem

„O majorare a TVA ar fi un șoc fiscal dur pentru întreagă industrie și noi nu vorbim doar despre restaurante, dar vorbim în general despre întregul ecosistem care va fi afectat: consumatorul nu va mai fi în locații, furnizorii de produse, de servicii. Și nu în ultimul rând personalului care activează, în special tinerii, care de altfel sunt în proporție de peste 80 la sută care activează în această”, a declarat Olga Calmîș pentru Radio Moldova.

Ministerul Finanțelor pregătește noul Cod Fiscal

Revizuirea cotei TVA în sectorul HoReCa este o măsură care face parte din reforma fiscală pregătită de către Ministerul Finanțelor. Anterior, ministrul Adrian Gavrilița a anunțat că este prematur să se vorbească cu cât va crește TVA, întrucât discuțiile pe acest subiect continuă, iar autoritățile intenționează în curând să prezinte public draftul unui nou Cod Fiscal.

Secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Corina Alexa, susține că documentul va conține mai multe modificări, inclusiv în ceea ce privește impozitarea salariilor și reducerea numărului de regimuri fiscale.

„Dorim mai puține regimuri fiscale și excluderea din Codul Fiscal a acelor impozite și taxe care, în viziunea noastră, nu au un specific fiscal sau ar trebui să fie administrate de ministerele de resort — ministere care, de fapt, trebuie să facă o politică pe acest domeniu. Și vorbesc aici, în mare parte, de taxa pentru folosirea drumurilor. Ce ține de taxele care vor rămâne în Codul Fiscal, se discută două concepte: fie un impozit unic pe venitul persoanelor fizice obținut sub formă de salarii, fie o reconceptualizare și modificarea cotelor cu păstrarea impozitelor actuale. Mai exact, să existe trei impozite distincte aplicate plăților salariale, dar cu o modificare de concepție, inclusiv sub aspectul cotelor”, a declarat Corina Alexa.

Anterior, mai multe asociații din domeniul, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova (MĂR) au transmis deja scrisori oficiale Guvernului și Parlamentului, solicitând menținerea cotei reduse de 8% și renunțarea majorării la 18%, deoarece ar putea genera:

creșteri de prețuri de 8-10%;

reducerea profitabilității cu cel puțin 15%;

diminuarea forței de muncă cu aproximativ 15%;

închiderea unui număr semnificativ de afaceri, în special întreprinderi mici și mijlocii.

Organizațiile mai avertizează că o majorare abruptă a TVA ar putea duce la scăderea consumului, amplificarea economiei informale și chiar la diminuarea veniturilor bugetare, în locul creșterii acestora. În acest context, reprezentanții industriei cer renunțarea la intenția de majorare a cotei TVA la 18%.

Cota TVA pentru sectorul HoReCa a fost micșorată în contextul crizelor succesive, în special al pandemiei COVID-19, când activitatea restaurantelor și unităților de cazare a fost sever limitată sau chiar suspendată.

Dacă anterior era aplicată cota-standard de 20%, în 2020 aceasta a fost redusă la 15% ca măsură de sprijin, ulterior la 12%, iar din 1 octombrie 2021 - la 6%, pentru a susține sectorul afectat de restricții și de criza energetică.

Începând cu 31 decembrie 2023, cota a fost stabilită la 8%. În perioada 16 decembrie 2024 - 13 februarie 2025, TVA a fost temporar redus din nou la 6% pe durata stării de urgență, revenindu-se ulterior la 8%, cotă valabilă și în prezent.