Creșterea PIB-ului Moldovei a încetinit până la 0,4%, sub media UE.

Contribuția sectoarelor la creșterea PIB-ului

Dinamică pozitivă au asigurat următoarele sectoare:

comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor — +0,4%;

industria prelucrătoare — +0,5%;

sănătatea și asistența socială — +0,2%;

transport și depozitare — +0,3%;

energie și utilități publice — +0,3%;

agricultură — +0,1%;

administrație publică și asigurări sociale — +0,1%, informează Radio Moldova.

Sectoarele care au redus creșterea economiei

Influență negativă au avut:

operațiunile imobiliare — minus 0,7%;

tehnologia informației și comunicații — minus 0,7%;

construcții — minus 0,6%;

alte servicii — minus 0,2%.

Presiunea cea mai puternică asupra economiei a venit din partea imobiliarelor și construcțiilor, în ciuda ponderii lor semnificative în structura PIB-ului.

PIB-ul după utilizarea resurselor

Din punct de vedere al cheltuielilor economiei, creșterea a fost susținută de doi factori principali:

exportul de bunuri și servicii — +3,6%, cu o creștere a volumului fizic al exportului de 10,8%; exportul reprezintă 36,6% din PIB;

consumul gospodăriilor — +1,6%, cu o creștere a achizițiilor de 1,8%; consumul rămâne elementul cheie al economiei și formează aproximativ 91% din PIB.

Influență negativă

formarea brută de capital fix (investițiile) a scăzut, având un impact negativ puternic — minus 3,9%;

importul de bunuri și servicii a crescut cu 1,5%, ceea ce a redus de asemenea PIB-ul cu 1%.

Moldova sub media UE

Cu o creștere economică de 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media Uniunii Europene (0,6%) și a rămas în urma unor țări din regiune, inclusiv Germania, Polonia, Bulgaria și Turcia.

Liderul creșterii a fost Danemarca, cu un indicator de 5,8%.

Totodată, Moldova a evitat recesiunea, spre deosebire de unele țări din regiune: Ucraina (-0,6%), România (-1,5%) și, în special, Irlanda, unde declinul a fost de -17,1%.