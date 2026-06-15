Creșterea PIB-ului Moldovei a încetinit până la 0,4%, sub media UE
Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), volumul total al PIB-ului a ajuns la 77,5 miliarde de lei, cu 4 miliarde de lei mai mult decât în anul precedent.
Contribuția sectoarelor la creșterea PIB-ului
Dinamică pozitivă au asigurat următoarele sectoare:
- comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor — +0,4%;
- industria prelucrătoare — +0,5%;
- sănătatea și asistența socială — +0,2%;
- transport și depozitare — +0,3%;
- energie și utilități publice — +0,3%;
- agricultură — +0,1%;
- administrație publică și asigurări sociale — +0,1%, informează Radio Moldova.
Sectoarele care au redus creșterea economiei
Influență negativă au avut:
- operațiunile imobiliare — minus 0,7%;
- tehnologia informației și comunicații — minus 0,7%;
- construcții — minus 0,6%;
- alte servicii — minus 0,2%.
Presiunea cea mai puternică asupra economiei a venit din partea imobiliarelor și construcțiilor, în ciuda ponderii lor semnificative în structura PIB-ului.
PIB-ul după utilizarea resurselor
Din punct de vedere al cheltuielilor economiei, creșterea a fost susținută de doi factori principali:
- exportul de bunuri și servicii — +3,6%, cu o creștere a volumului fizic al exportului de 10,8%; exportul reprezintă 36,6% din PIB;
- consumul gospodăriilor — +1,6%, cu o creștere a achizițiilor de 1,8%; consumul rămâne elementul cheie al economiei și formează aproximativ 91% din PIB.
Influență negativă
- formarea brută de capital fix (investițiile) a scăzut, având un impact negativ puternic — minus 3,9%;
- importul de bunuri și servicii a crescut cu 1,5%, ceea ce a redus de asemenea PIB-ul cu 1%.
Moldova sub media UE
Cu o creștere economică de 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media Uniunii Europene (0,6%) și a rămas în urma unor țări din regiune, inclusiv Germania, Polonia, Bulgaria și Turcia.
Liderul creșterii a fost Danemarca, cu un indicator de 5,8%.
Totodată, Moldova a evitat recesiunea, spre deosebire de unele țări din regiune: Ucraina (-0,6%), România (-1,5%) și, în special, Irlanda, unde declinul a fost de -17,1%.