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radiomoldova.md logoradiomoldova
15 Iunie 2026, 20:00
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Creșterea PIB-ului Moldovei a încetinit până la 0,4%, sub media UE

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), volumul total al PIB-ului a ajuns la 77,5 miliarde de lei, cu 4 miliarde de lei mai mult decât în anul precedent.

Creșterea PIB-ului Moldovei a încetinit până la 0,4%, sub media UE.
Creșterea PIB-ului Moldovei a încetinit până la 0,4%, sub media UE.

Contribuția sectoarelor la creșterea PIB-ului

Dinamică pozitivă au asigurat următoarele sectoare:

  • comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor — +0,4%;
  • industria prelucrătoare — +0,5%;
  • sănătatea și asistența socială — +0,2%;
  • transport și depozitare — +0,3%;
  • energie și utilități publice — +0,3%;
  • agricultură — +0,1%;
  • administrație publică și asigurări sociale — +0,1%, informează Radio Moldova.

Sectoarele care au redus creșterea economiei

Influență negativă au avut:

  • operațiunile imobiliare — minus 0,7%;
  • tehnologia informației și comunicații — minus 0,7%;
  • construcții — minus 0,6%;
  • alte servicii — minus 0,2%.

Presiunea cea mai puternică asupra economiei a venit din partea imobiliarelor și construcțiilor, în ciuda ponderii lor semnificative în structura PIB-ului.

PIB-ul după utilizarea resurselor

Din punct de vedere al cheltuielilor economiei, creșterea a fost susținută de doi factori principali:

  • exportul de bunuri și servicii — +3,6%, cu o creștere a volumului fizic al exportului de 10,8%; exportul reprezintă 36,6% din PIB;
  • consumul gospodăriilor — +1,6%, cu o creștere a achizițiilor de 1,8%; consumul rămâne elementul cheie al economiei și formează aproximativ 91% din PIB.

Influență negativă

  • formarea brută de capital fix (investițiile) a scăzut, având un impact negativ puternic — minus 3,9%;
  • importul de bunuri și servicii a crescut cu 1,5%, ceea ce a redus de asemenea PIB-ul cu 1%.

Moldova sub media UE

Cu o creștere economică de 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media Uniunii Europene (0,6%) și a rămas în urma unor țări din regiune, inclusiv Germania, Polonia, Bulgaria și Turcia.

Liderul creșterii a fost Danemarca, cu un indicator de 5,8%.

Totodată, Moldova a evitat recesiunea, spre deosebire de unele țări din regiune: Ucraina (-0,6%), România (-1,5%) și, în special, Irlanda, unde declinul a fost de -17,1%.

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