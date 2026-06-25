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bani.md logobani
25 Iunie 2026, 20:16
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Creditele bancare în Moldova: Aproape jumătate sunt pentru locuințe și consum

Portofoliul total de credite al sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 111,5 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

Creditele bancare în Moldova: Aproape jumătate sunt pentru locuințe și consum.
Creditele bancare în Moldova: Aproape jumătate sunt pentru locuințe și consum.

Cele mai mari volume de finanțare sunt concentrate în creditele ipotecare și cele de consum, care împreună reprezintă aproape jumătate din toate împrumuturile acordate de bănci, informează bani.md.

Ipoteca – cel mai mare segment

Datele arată că soldul creditelor pentru procurarea și construcția imobilelor a atins 28,36 miliarde de lei și este cea mai mare categorie de finanțare din sistemul bancar. 

Pe locul doi se situează creditele acordate comerțului, cu un portofoliu de 22,48 miliarde de lei, urmate de creditele de consum, care au ajuns la 20,9 miliarde de lei.

În același timp, băncile au înregistrat peste 26.800 de credite de consum active acordate în perioada de raportare, de departe cel mai mare număr dintre toate categoriile de împrumuturi.

Sectoarele economiei și creditarea

Agricultura, unul dintre sectoarele-cheie ale economiei, beneficiază de credite în valoare totală de 5,77 miliarde de lei, în timp ce sectorul serviciilor are un portofoliu de aproape 4,8 miliarde de lei. Industria alimentară a atras finanțări de 4,52 miliarde de lei, iar construcțiile – 4,07 miliarde de lei.

Datele BNM mai arată că băncile au acordat credite în valoare de peste 4,3 miliarde de lei companiilor din sectorul financiar nebancar și aproape 3,4 miliarde de lei industriei energetice.

Concentrarea pieței bancare

Cea mai mare expunere pe segmentul creditelor ipotecare o are BC „Moldova-Agroindbank”, cu un portofoliu de peste 10,2 miliarde de lei, urmată de Moldindconbank, care a acumulat aproape 8,8 miliarde de lei. 

Cele două bănci domină și segmentul creditelor de consum, gestionând împreună peste 14,5 miliarde de lei.

Datele BNM relevă o concentrare puternică a creditării în câteva instituții financiare. MAIB deține cel mai mare portofoliu total de credite din sistem, de peste 41,8 miliarde de lei, urmată de Moldindconbank cu 28,1 miliarde de lei și Victoriabank cu 14,3 miliarde de lei.

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bani.md logobani
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