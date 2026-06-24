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moldpres.md logomoldpres
24 Iunie 2026, 17:00
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Control mai strict al calității în construcții: Noi măsuri pentru clădiri mai sigure

Guvernul a aprobat astăzi modificări ce vor spori controlul calității în sectorul construcțiilor.

Control mai strict al calității în construcții: Noi măsuri pentru clădiri mai sigure.
Control mai strict al calității în construcții: Noi măsuri pentru clădiri mai sigure.

Ajustările vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor, precum și atestarea mai multor categorii de specialiști în construcții, transmite moldpres.md.

Modificările propuse prevăd înregistrarea la zi, în format electronic, a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Această măsură va reduce riscurile de manipulare, substituire sau raportare eronată a documentației de proiect și va asigura o evidență mai clară a actelor emise de specialiștii atestați.

Un alt element important vizează verificarea efectivă în teren a obiectivelor în construcție. Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor avea obligația de a raporta trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor de care sunt responsabili. Astfel, autoritățile vor putea monitoriza mai eficient modul în care sunt respectate cerințele de calitate și siguranță pe șantiere.

Proiectul introduce, de asemenea, ajustări în procedura de atestare a specialiștilor din construcții, inclusiv posibilitatea recunoașterii experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, sunt reglementate mai detaliat procedurile de sancționare a specialiștilor atestați care au admis încălcări ale legislației. 

Prin aceste modificări, va fi asigurat un control mai riguros asupra proceselor care influențează direct calitatea lucrărilor executate. Este urmărită creșterea transparenței în sectorul construcțiilor, responsabilizarea specialiștilor implicați în procesul de proiectare, verificare, expertizare și supraveghere tehnică, precum și reducerea riscurilor care pot afecta calitatea și siguranța construcțiilor.

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