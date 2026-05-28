Controale fiscale la florării înainte de încheierea anului școlar.

La sfârșitul lunii mai, cererea pentru flori crește în mod tradițional. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, această perioadă este însoțită de riscuri mari de încălcări fiscale. Principalele dintre acestea sunt ascunderea veniturilor reale și refuzul de a emite bonuri fiscale cumpărătorilor, transmite rupor.md.

Pentru a preveni încălcările, inspectorii fiscali au vizitat mai multe puncte de comercializare și au distribuit comercianților materiale informative.

Cerinele principale ale SFS:

Case de marcat: utilizarea strictă și corectă a echipamentelor de casă de marcat.

Bonuri fiscale: emiterea obligatorie a bonului fiscal pentru fiecare produs vândut.

Raportare corectă: declararea completă a veniturilor obținute.

Instituția s-a adresat și cetățenilor cu rugămintea de a manifesta responsabilitate civică. La cumpărarea florilor pentru sărbători, locuitorii Moldovei sunt îndemnați să solicite obligatoriu bonul fiscal.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că emiterea bonului fiscal nu este doar o obligație legală a vânzătorului, ci și o garanție a concurenței loiale pe piață.