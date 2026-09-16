Continuă creșterea prețurilor la carburanți. Noile prețuri afișate de ANRE.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noul preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi aplicat pe 17 septembrie.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei cu cifra octanică de 95 va constitui 33 de lei și 56 de bani (cu 21 de bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei – 35,53 lei (cu 38 de bani mai mult) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora marja comercială cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri pentru simplificarea importurilor și limitarea exporturilor.