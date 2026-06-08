Consiliul Guvernatorilor BERD a examinat perspectivele investiționale ale Moldovei.

Potrivit serviciului de presă al ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Moldova, la eveniment au participat viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și secretarul de stat al instituției, Natalia Selevestru, transmite infotag.md.

În cadrul ședinței a avut loc forumul de afaceri „Sesiunea privind perspectivele investiționale ale Moldovei: calea strategică către piețele europene și emergente”. Acesta a fost organizat în parteneriat cu Agenția de Investiții a Moldovei. La eveniment, Osmochescu și Selevestru au prezentat avantajele competitive ale Moldovei și oportunitățile investiționale oferite de economia moldovenească.

Ei au subliniat progresul realizat în digitalizarea serviciilor publice, îmbunătățirea cadrului normativ și dezvoltarea mecanismelor de sprijin pentru investitori. Reprezentanții ministerului au evidențiat importanța investițiilor în infrastructura de transport, logistică și comercială, care consolidează legăturile Moldovei cu piețele regionale și internaționale.

Procesul de integrare europeană a fost menționat ca un factor esențial pentru accelerarea reformelor, creșterea competitivității economice și consolidarea încrederii investitorilor.

Viceprim-ministrul Moldovei a participat la o discuție în panelul „Guvernanța economică în noua eră energetică”, unde a prezentat experiența Republicii Moldova în consolidarea securității energetice și măsurile adoptate pentru diversificarea surselor de aprovizionare, integrarea pe piața energetică europeană și dezvoltarea infrastructurii necesare unui sistem energetic durabil.

Osmochescu a subliniat importanța reformelor structurale, investițiilor și parteneriatelor internaționale pentru transformarea sectorului energetic, precum și rolul inovațiilor și digitalizării în creșterea competitivității economice și rezilienței instituționale.