theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
8 Iunie 2026, 19:08
1 121
Copiază linkul
Link copiat

Consiliul Guvernatorilor BERD a examinat perspectivele investiționale ale Moldovei

La Riga a avut loc cea de-a 35-a ședință anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Consiliul Guvernatorilor BERD a examinat perspectivele investiționale ale Moldovei.
Consiliul Guvernatorilor BERD a examinat perspectivele investiționale ale Moldovei.

Potrivit serviciului de presă al ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Moldova, la eveniment au participat viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și secretarul de stat al instituției, Natalia Selevestru, transmite infotag.md.

În cadrul ședinței a avut loc forumul de afaceri „Sesiunea privind perspectivele investiționale ale Moldovei: calea strategică către piețele europene și emergente”. Acesta a fost organizat în parteneriat cu Agenția de Investiții a Moldovei. La eveniment, Osmochescu și Selevestru au prezentat avantajele competitive ale Moldovei și oportunitățile investiționale oferite de economia moldovenească.

Ei au subliniat progresul realizat în digitalizarea serviciilor publice, îmbunătățirea cadrului normativ și dezvoltarea mecanismelor de sprijin pentru investitori. Reprezentanții ministerului au evidențiat importanța investițiilor în infrastructura de transport, logistică și comercială, care consolidează legăturile Moldovei cu piețele regionale și internaționale.

Procesul de integrare europeană a fost menționat ca un factor esențial pentru accelerarea reformelor, creșterea competitivității economice și consolidarea încrederii investitorilor.

Viceprim-ministrul Moldovei a participat la o discuție în panelul „Guvernanța economică în noua eră energetică”, unde a prezentat experiența Republicii Moldova în consolidarea securității energetice și măsurile adoptate pentru diversificarea surselor de aprovizionare, integrarea pe piața energetică europeană și dezvoltarea infrastructurii necesare unui sistem energetic durabil.

Osmochescu a subliniat importanța reformelor structurale, investițiilor și parteneriatelor internaționale pentru transformarea sectorului energetic, precum și rolul inovațiilor și digitalizării în creșterea competitivității economice și rezilienței instituționale.

Consiliul Guvernatorilor BERD a examinat perspectivele investiționale ale Moldovei

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici