Consiliul de Securitate a evaluat riscurile pentru sectorul energetic: Nu există o amenințare directă.

Ședința a avut loc în contextul riscurilor sporite generate de situația regională, informează logos-pres.md.

Au constatat că nu există amenințări directe

Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale, în cadrul ședinței a fost analizată situația energetică din Republica Moldova în contextul tensiunilor internaționale și schimbărilor de pe piețele externe. Membrii Consiliului au constatat că în prezent nu există o amenințare directă la adresa aprovizionării cu gaze naturale, energie electrică sau combustibil.

„Instituțiile de stat monitorizează constant tendințele globale și pregătesc din timp măsuri pentru orice scenariu posibil, pentru a proteja populația și economia în cazul unor noi șocuri”, se arată în comunicat.

Au precizat termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești–Chișinău

În special, au fost discutate proiectele strategice în domeniul infrastructurii energetice, menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și, implicit, cu sistemul energetic european. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești–Chișinău, Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, fiind evidențiat faptul că termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești–Chișinău, conform contractului, este sfârșitul lunii iunie.

De asemenea, membrii CNS au discutat dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea utilizării surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, considerate cheie pentru consolidarea independenței energetice a țării. În acest context, s-a convenit că compania Energocom va continua diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru reducerea vulnerabilităților externe.

Au aprobat o serie de decizii

Ca urmare a ședinței, CNS a aprobat o serie de decizii care prevăd monitorizarea permanentă a riscurilor energetice, pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în perioada rece a anului, accelerarea proiectelor strategice energetice și consolidarea protecției fizice și cibernetice a infrastructurii critice. Autoritățile au subliniat, de asemenea, necesitatea informării operative și transparente a populației pentru a preveni panica și speculațiile. Detalii concrete nu au fost făcute publice de către autorități.

Spre deosebire de alte ședințe ale CNS, la finalul celei de astăzi Maia Sandu nu a făcut declarații pentru presă.

Alți participanți la întâlnire, după încheierea acesteia, nu au intrat în detalii. Directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, a declarat presei că „este necesar să ne pregătim din timp și să luăm măsuri oportun, pentru a aborda în cele mai bune condiții o perioadă mai dificilă – sezonul de toamnă-iarnă”.