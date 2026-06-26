Concediile de maternitate și paternitate vor fi incluse în stagiul de cotizare la pensie.

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede includerea perioadelor de concediu de maternitate și concediu paternal în stagiul de cotizare la pensie.

Amendamentele sunt menite să protejeze drepturile angajaților cu responsabilități familiale, transmite rupor.md

Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale după ce deputații au ratificat Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 156 privind egalitatea de șanse pentru bărbați și femei. Noile reguli vizează concediul de maternitate, care durează cel puțin 126 de zile (și se prelungește în caz de nașteri complicate sau multiple), precum și concediul paternal de până la 15 zile. Aceste perioade vor fi oficial incluse în categoria celor neasigurate, dar echivalente cu vechimea în sistemul public de pensii.

În plus, autorii documentului introduc în Codul Muncii noțiunea oficială de „salariat cu responsabilități familiale”. Aceasta va include angajații care întrețin, îngrijesc sau sprijină financiar membrii familiei, inclusiv persoanele cu dizabilități aflate în întreținere. Aceasta va oferi cetățenilor garanții și protecție juridică suplimentară.

De asemenea, documentul modifică regulile privind munca pe timp de noapte. Părinților singuri cu copii până la 16 ani li se va permite să fie repartizați la schimburi de noapte doar cu acordul lor scris. Anterior, această normă se aplica doar celor care cresc copii până la 4 ani sau copii cu dizabilități.

Proiectul de lege urmează să fie votat în a doua lectură. Modificările vor intra în vigoare la trei luni după publicarea oficială în „Monitorul Oficial”.