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logos.press.md logologos
24 Iunie 2026, 22:26
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Competențele de control ale autorităților vamale vor fi extinse

În cadrul proiectului politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027, Ministerul Finanțelor a propus modificări la Codul vamal.

Competențele de control ale autorităților vamale vor fi extinse.
Competențele de control ale autorităților vamale vor fi extinse.

O parte din modificări presupun extinderea atribuțiilor Serviciului Vamal în efectuarea controlului, transmite logos-pres.md.

Astfel, verificările efectuate de specialiștii Serviciului Vamal vor putea fi realizate la sediul proprietarului bunurilor, al reprezentantului său sau al altei persoane care deține documentele și informațiile. Aceasta va crește eficiența lor și va permite evitarea disputelor privind legalitatea.

Autorii documentului propun, de asemenea, anularea auditului post-vamal în cazurile în care efectuarea acestuia este imposibilă sau și-a pierdut sensul. Această măsură va permite evitarea prelungirii nejustificate a controlului, iar organul vamal va putea alege între o măsură temporară (suspendarea ordinului) și o măsură definitivă (anularea acestuia), în funcție de motivul încetării.

Totodată, verificarea repetată nu se va limita doar la controlul corectitudinii declarării bunurilor și verificarea documentelor anexate. Aceasta va fi mai amplă și va include verificarea respectării formalităților vamale, precum și a documentelor aflate în posesia persoanei verificate, a Serviciului Vamal sau a altor instituții.

Autorii subliniază că o analiză mai profundă a riscurilor și schimbul de informații vor extinde sfera controlului vamal și îi vor spori eficiența. De asemenea, vor asigura o colectare suplimentară a fondurilor la buget sau returnarea sumelor plătite în exces.

În plus, decizia de inițiere a procedurii de executare silită a datoriei vamale, penalităților, amenzilor și valorii bunurilor nu va putea fi contestată în ordinea prevăzută de Codul administrativ, deoarece va avea statut de document executoriu.

Se propune, de asemenea, clarificarea regulilor de notificare a contribuabililor. În special, actul administrativ individual transmis prin mijloace electronice de comunicare va fi considerat adus la cunoștință începând cu următoarea zi lucrătoare după expediere.

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