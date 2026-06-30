Compensațiile în cadrul programului „Prima Casă” ar putea dispărea.

Guvernul ia în considerare modificarea mecanismului de sprijin pentru participanții la programul de stat „Prima casă”. Totodată, introducerea unui nou mecanism de compensare nu este deocamdată o certitudine.

Despre acest lucru a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, transmite bani.md.

„Nu știu dacă vom avea noul program și mecanism de compensație. Vom face tot posibilul ca să reducem costurile totale, dar nemijlocit compensarea sau achitarea însăși a principalului sau a creditului în numele cetățenilor, trebuie să fim foarte prudenți aici”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Gavriliță, o intervenție directă a statului pentru achitarea unei părți din credit poate genera efecte nedorite asupra pieței imobiliare.

„O asemenea măsură poate duce înapoi la distorsiuni, poate crește semnificativ sau poate influența creșterea prețurilor, dat fiind că statul plătește costul într-un final”, a explicat oficialul.

Ministrul a subliniat că actualul mecanism trebuie revizuit și din perspectiva echității, întrucât nu toate familiile au beneficiat de același nivel de sprijin.

„Nu este echitabil pentru familiile care primesc și cele care sunt în așteptare. Primele trei programe tot nu au primit sau nu toți au primit. La diferite etape au fost diferite nivele de compensații și diferite mecanisme”, a declarat Gavriliță.

Șeful Finanțelor a mai precizat că orice decizie cu privire la acordarea compensațiilor trebuie justificată prin eficiența utilizării banilor publici.

„Trebuie să fim atenți, pe de-o parte că ajutăm, pe de altă parte să nu uităm că acești bani vin toți din bugetul public și eficiența lor trebuie să fie maximă. Atunci când venim cu o compensație, să o putem argumenta în cifre”, a conchis ministrul.

Programul Prima Casă a fost stopat la începutul lunii aprilie după ce statul a epuizat bugetul de 150 de milioane de lei destinat garanțiilor beneficiarilor programului .

Totodată, de la 1 iulie indicele de referință utilizat la calcularea dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul Programului de Stat „Prima Casă” și pentru unele credite cu rată flotantă va crește de la 5,57% la 5,66% începând cu 1 iulie 2026.