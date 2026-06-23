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rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 10:02
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Companiile private au contractat jumătate din creditele acordate în Republica Moldova

Economia Republicii Moldova înregistrează o creștere financiară constantă. În mai 2026, volumul depozitelor bancare a crescut semnificativ, iar creditarea s-a extins pe scară largă.

Companiile private au contractat jumătate din creditele acordate în Republica Moldova.
Companiile private au contractat jumătate din creditele acordate în Republica Moldova.

Noul raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) confirmă consolidarea principalilor indicatori monetari, scrie rupor.md.

  • Baza monetară a crescut până la 84,17 miliarde lei (+0,5% în luna respectivă, +7,2% față de anul precedent). În termeni anuali, injectările au depășit 5,6 miliarde lei.
  • Masa monetară largă (M3) a atins 198,2 miliarde lei. Acesta este principalul indicator al lichidității pieței. A crescut cu 1,4% în luna respectivă și cu 13,5% față de anul precedent.
  • Volumul numerarului și depozitelor în economie a crescut cu 23,5 miliarde lei comparativ cu mai 2023.

Soldul total al depozitelor în băncile din țară a urcat până la 145,67 miliarde lei (creștere cu 1,6% față de aprilie și cu 13,2% față de anul trecut).

Intrările s-au distribuit astfel:

  • Depozite în lei: 97,9 miliarde lei.
  • Depozite în valută: 47,8 miliarde lei.

În prezent, masa monetară este formată în principal din depozite la vedere în lei moldovenești (29,2%) și numerar aflat în circulație (26,5%).

Boomul creditelor: companiile contractează jumătate din împrumuturi

Volumul total al cererilor către economie (finanțarea activă a sectorului privat și a altor sectoare) a crescut până la 114,1 miliarde lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,9% față de aprilie și cu 24% mai mult decât în mai anul trecut.

Dintre acestea, creditele în lei au constituit 87,27 miliarde, iar cele în valută – 26,83 miliarde (sau 1,334 miliarde euro). Principalul motor al creditării a fost marile afaceri: companiile private nonfinanciare au contractat împrumuturi de aproape 56 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din întregul portofoliu de credite al țării.

Sursă
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