Companiile private au contractat jumătate din creditele acordate în Republica Moldova.

Economia Republicii Moldova înregistrează o creștere financiară constantă. În mai 2026, volumul depozitelor bancare a crescut semnificativ, iar creditarea s-a extins pe scară largă.

Noul raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) confirmă consolidarea principalilor indicatori monetari, scrie rupor.md.

Baza monetară a crescut până la 84,17 miliarde lei (+0,5% în luna respectivă, +7,2% față de anul precedent). În termeni anuali, injectările au depășit 5,6 miliarde lei.

Masa monetară largă (M3) a atins 198,2 miliarde lei. Acesta este principalul indicator al lichidității pieței. A crescut cu 1,4% în luna respectivă și cu 13,5% față de anul precedent.

Volumul numerarului și depozitelor în economie a crescut cu 23,5 miliarde lei comparativ cu mai 2023.

Soldul total al depozitelor în băncile din țară a urcat până la 145,67 miliarde lei (creștere cu 1,6% față de aprilie și cu 13,2% față de anul trecut).

Intrările s-au distribuit astfel:

Depozite în lei: 97,9 miliarde lei.

Depozite în valută: 47,8 miliarde lei.

În prezent, masa monetară este formată în principal din depozite la vedere în lei moldovenești (29,2%) și numerar aflat în circulație (26,5%).

Boomul creditelor: companiile contractează jumătate din împrumuturi

Volumul total al cererilor către economie (finanțarea activă a sectorului privat și a altor sectoare) a crescut până la 114,1 miliarde lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,9% față de aprilie și cu 24% mai mult decât în mai anul trecut.

Dintre acestea, creditele în lei au constituit 87,27 miliarde, iar cele în valută – 26,83 miliarde (sau 1,334 miliarde euro). Principalul motor al creditării a fost marile afaceri: companiile private nonfinanciare au contractat împrumuturi de aproape 56 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din întregul portofoliu de credite al țării.