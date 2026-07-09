Companiile de stat se vor orienta către piața de capital.

Cele mai mari societăți pe acțiuni de stat fac primii pași pe piața de capital.

Trainingurile sunt organizate cu participarea Agenției Proprietății Publice și acoperă teme precum piața de capital, emisiunea de obligațiuni corporative, listarea la bursa de valori și guvernanța corporativă. În curând, managementul companiilor de stat va trebui să stăpânească toate acestea în practică, informează logos-pres.md.

În perioada imediat următoare sunt planificate primele emisiuni de obligațiuni corporative și primele listări la bursa de valori ale celor mai mari companii de stat. Exact astfel, ca procese complementare, este promovată de autorități politica de dezvoltare a companiilor de stat și a pieței de capital.

Conform conceptului de dezvoltare reciprocă, accesul la instrumentele pieței de capital „poate contribui la consolidarea guvernanței corporative, diversificarea surselor de finanțare și creșterea transparenței companiilor”.

Ion Ciumac, director adjunct al Agenției Proprietății Publice: „Pregătirea companiilor de stat pentru intrarea pe piața de capital este una dintre direcțiile prin care Agenția Proprietății Publice urmărește să diversifice sursele de finanțare, să consolideze guvernanța corporativă și să crească competitivitatea întreprinderilor cu participare de stat”.

Agenția apreciază înalt eforturile organizatorice ale Bursei Internaționale de Valori Mobiliare din Moldova (BIVM) și își exprimă recunoștința față de partenerii săi de la Expert-Grup pentru contribuția lor la promovarea acestei politici de stat.