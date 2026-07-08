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8 Iulie 2026, 09:20
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Companiile de plăți din Moldova vor beneficia de mai multă libertate conform standardelor UE

Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat consultări publice privind proiectul regulamentului UE pentru sistemele de plată.

Companiile de plăți din Moldova vor beneficia de mai multă libertate conform standardelor UE.
Companiile de plăți din Moldova vor beneficia de mai multă libertate conform standardelor UE.

Ele vizează schimbul de date între autoritățile competente și libertatea serviciilor în sectorul financiar. Această inițiativă este direct legată de modernizarea amplă a pieței de plăți din Moldova, informează logos-press.md.

Sarcina principală este implementarea standardelor europene de interacțiune între reglementatorii financiari. Acest lucru este necesar pentru a asigura furnizarea transparentă și sigură a serviciilor transfrontaliere de către instituțiile de plată.

Contextul inițiativei BNM constă în armonizarea legislației: Banca Națională aliniază regulile la standardele Uniunii Europene. Dreptul instituției, conform acestor standarde, se va extinde asupra reglementării activității filialelor societăților de plată și furnizării transfrontaliere a serviciilor de plată fără deschiderea de sucursale.

Principiul libertății de furnizare a serviciilor se va aplica activității reglementate a companiilor care oferă servicii de plată la distanță pe teritoriul altui stat, fără deschiderea unui birou fizic. Se implementează reguli clare pentru deschiderea filialelor companiilor moldovenești de plată în țările UE și a operatorilor europeni în Moldova.

Distribuirea responsabilității între reglementatorul țării „de origine”, unde este înregistrată compania, și țara „gazdă”, unde este furnizat serviciul, va fi realizată prin schimbul de informații pentru supravegherea comună a reglementatorilor naționali.

Pentru schimbul de informații vor fi stabilite regulamente corespunzătoare, conform cărora BNM și autoritățile competente din țările UE (de exemplu, băncile centrale și autoritățile de supraveghere) vor transmite rapid date despre fiabilitatea, tranzacțiile și încălcările companiilor.

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