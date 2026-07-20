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bani.md logobani
20 Iulie 2026, 07:45
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Companiile aeriene evită alimentarea la Aeroportul Chișinău după scumpirea kerosenului

Prețul kerosenului la Aeroportul Internațional Chișinău a crescut cu 80 de euro pe tonă, ajungând la 1.200 de euro pe tonă, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway09.

Companiile aeriene evită alimentarea la Aeroportul Chișinău după scumpirea kerosenului.
Companiile aeriene evită alimentarea la Aeroportul Chișinău după scumpirea kerosenului.

În aceste condiții, tot mai multe companii aeriene aleg să recurgă la practica numită tankering, adică alimentează aeronavele cu o cantitate mai mare de combustibil în alte aeroporturi, unde prețurile sunt mai mici, pentru a evita alimentarea la Chișinău, scrie bani.md.

Potrivit sursei citate, această tendință este determinată de costurile tot mai ridicate ale combustibilului de aviație pe Aeroportul Internațional Chișinău și poate afecta competitivitatea aeroportului în raport cu alte hub-uri din regiune.

Runway09 atrage atenția că statul continuă să dețină un cvasi-monopol asupra serviciilor de alimentare cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, situație care, în opinia autorilor analizei, influențează nivelul prețurilor practicate.

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