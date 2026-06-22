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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 16:02
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Comisia Europeană va investi 1,1 miliarde de euro în rețeaua de transport a UE, inclusiv în Ucraina și Moldova

Comisia Europeană a lansat un apel de proiecte în valoare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelei transeuropene de transport (TEN-T), din care vor face parte Ucraina și Republica Moldova.

Comisia Europeană va investi 1,1 miliarde de euro în rețeaua de transport a UE, inclusiv în Ucraina și Moldova.
Comisia Europeană va investi 1,1 miliarde de euro în rețeaua de transport a UE, inclusiv în Ucraina și Moldova.

Despre aceasta a anunțat, potrivit corespondentului „Adevărul European” de la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, luni, 22 iunie.

UE va aloca 1,1 miliarde de euro pentru o nouă infrastructură de transport, care va conecta Ucraina și Moldova.

„Am lansat un apel de proiecte în valoare de peste 1 miliard de euro pentru modernizarea rețelei de transport a UE... Ucraina și Moldova sunt, de asemenea, incluse în acest apel, ceea ce reflectă aprofundarea legăturilor lor de transport cu Uniunea Europeană”, a declarat Itkonen.

Proiectele, potrivit acesteia, vor include un plan de dezvoltare a căilor ferate de mare viteză, precum și strategiile recente ale UE în domeniul transportului maritim industrial și portuar și pachetul UE privind mobilitatea militară.

Ea a precizat că este planificată și susținerea electrificării transportului rutier de marfă și a serviciilor terestre în aeroporturi, precum și facilitarea implementării infrastructurii de încărcare în porturile maritime și interioare.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 6 octombrie 2026.

Potrivit „Adevărului European”, Consiliul UE a primit acordul statelor membre pentru a începe negocierile cu Parlamentul European asupra unui act normativ care va simplifica și accelera procesul de deplasare a militarilor între diferite țări ale Uniunii Europene și din afara acesteia.

La scurt timp după începutul războiului la scară largă al Federației Ruse împotriva Ucrainei, NATO a ridicat problema că birocrația excesivă împiedică transferul rapid al trupelor în Europa, ceea ce ar putea crea o problemă serioasă în cazul unui conflict armat cu Rusia.

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