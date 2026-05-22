Comisia Europeană a înrăutățit prognoza pentru Moldova: Creșterea economică va încetini la 2% în 2026.

Autorii acesteia atribuie declinul conflictului din Orientul Mijlociu și impactului negativ al atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, scrie infotag.md.

Potrivit experților, creșterea se va consolida la 3,5% în 2027 „pe măsură ce șocul energetic se diminuează, reformele sunt implementate și investițiile se intensifică în cadrul Agendei de Reformă și Creștere”.

Se așteaptă ca investițiile private „să rămână un factor-cheie al creșterii, susținute de condiții favorabile de finanțare și măsuri de sprijinire a investițiilor, cum ar fi rata zero de impozitare a profiturilor reinvestite pentru întreprinderile mici și mijlocii”.

Investițiile publice, finanțate de Fondul pentru Reformă și Creștere, sunt așteptate să se accelereze începând cu a doua jumătate a anului 2026. Cu toate acestea, se așteaptă ca creșterea consumului privat să încetinească, reflectând presiunile inflaționiste tot mai mari cauzate de prețurile ridicate la energie și potențialele lor efecte de propagare, inclusiv creșterea prețurilor la alimente.

Acest lucru este parțial compensat de creșterea salariilor reale, susținută de reforma salarială din sectorul public care începe în trimestrul al șaselea, și de restricțiile continue de pe piața muncii.

Deficitul de cont curent este de așteptat să rămână peste 20% din PIB în perioada de prognoză, reflectând în mare măsură deficitul comercial persistent.

Autorii studiului recunosc că prognoza este supusă unor „riscuri semnificative de scădere, inclusiv capacitatea guvernului de a absorbi fonduri din Fondul pentru Reformă și Creștere, impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei vecine și riscurile climatice, care afectează în special agricultura”.

Raportul notează că, deși inflația a revenit la țintă în ianuarie 2026, deoarece șocul inițial nu a reușit să genereze o presiune susținută asupra prețurilor, aceasta a accelerat din nou ulterior. Această creștere a fost determinată de o creștere bruscă a prețurilor globale la energie în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și a devalorizării monedei naționale.

„Se preconizează că inflația va rămâne ridicată, la 6,9%, în 2026, din cauza prețurilor mai mari la energie și a inflației ridicate a alimentelor în a doua jumătate a anului, pe măsură ce costurile factorilor de producție agricoli, în special ale îngrășămintelor, cresc”, notează experții, estimând că presiunea inflaționistă din partea prețurilor la energie va persista până la începutul anului 2027.

Deficitul bugetului de stat în 2025 s-a ridicat la 4% din PIB, sub ținta națională de 5%. Cu toate acestea, se așteaptă o creștere a deficitului în 2026.

Având în vedere acest lucru, experții prognozează că datoria publică va crește la 42,4% din PIB până în 2027. Deși acest nivel rămâne moderat conform standardelor UE, reprezintă o creștere față de media istorică a Moldovei.