Comisia Europeană a îndemnat Moldova să continue reformele economice.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, s-a întâlnit cu Annika Eriksgaard, directoare generală adjunctă pentru relații economice și financiare în cadrul Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene.

Discuțiile s-au concentrat pe prioritățile Ministerului Finanțelor, reformele fiscale și îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Planului de Creștere pentru Republica Moldova, transmite moldpres.md.

În cadrul întrevederii au fost discutate și măsurile de stimulare a conformării voluntare la legislația fiscală și de combatere a muncii nedeclarate. Un alt subiect a fost alinierea legislației naționale în domeniul TVA la normele Uniunii Europene.

Participanții au subliniat importanța creșterii nivelului disciplinei fiscale pentru sporirea veniturilor bugetare și asigurarea unui mediu economic echitabil și previzibil.

Victoria Belous a apreciat înalt sprijinul acordat de Comisia Europeană în promovarea reformelor și în consolidarea finanțelor publice.

La rândul său, Annika Eriksgaard a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova și a îndemnat la continuarea reformelor orientate spre susținerea creșterii economice.

De asemenea, părțile și-au confirmat disponibilitatea de a continua cooperarea și dialogul tehnic dintre Ministerul Finanțelor și DG ECFIN.