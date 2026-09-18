CNED a aprobat încă 35 de cereri în cadrul programului Casa Verde.

Comitetul de finanțare și risc al Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) a aprobat încă 35 de cereri în cadrul celei de-a doua etape a programului de finanțare Casa Verde.

După semnarea contractelor, beneficiarii vor putea încheia contracte pentru executarea lucrărilor de reabilitare energetică a locuințelor, transmite logos-pres.md.

Ținând cont de noile decizii, numărul total al cererilor aprobate în cadrul Componentei II, care prevede finanțarea măsurilor de creștere a eficienței energetice și de reabilitare energetică a caselor individuale, a ajuns la 231.

În cadrul Componentei I, care prevede evaluarea conformității solicitanților cu cerințele programului, au fost examinate 874 de cereri: 757 au fost aprobate, iar 117 au fost respinse. O parte dintre cereri au fost returnate solicitanților din cauza neprezentării documentelor necesare în termenul stabilit.

În cadrul celor două etape ale programului Casa Verde, la Componenta I au fost aprobate în total 1292 de proiecte.

Programul prevede finanțare nerambursabilă de până la 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 200 de mii de lei pentru efectuarea lucrărilor de modernizare energetică a caselor individuale de locuit.