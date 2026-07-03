Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2330,0 milioane de lei.

Potrivit CNAS, banii vor fi disponibili după procesarea plăților în cadrul serviciului guvernamental MPay, transmite moldpres.md.

Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară.

Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de trei luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, cu buletinul de identitate, și să depună o cerere.

Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon: 022-257-777.