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4 Iulie 2026, 08:00
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CNA: MoldATSA a angajat 33 de persoane fără concurs

Au fost identificate încălcări sistemice în activitatea întreprinderii de stat MoldATSA.

CNA: MoldATSA a angajat 33 de persoane fără concurs.
CNA: MoldATSA a angajat 33 de persoane fără concurs.

CNA a depistat angajarea a 33 de persoane fără concurs, cheltuieli de milioane pentru instruirea personalului, un sistem netransparent de acordare a premiilor și nereguli la achizițiile publice, transmite logos-pres.md.

Evaluarea integrității instituționale a fost realizată din octombrie 2025 până în iunie 2026. Verificarea a arătat că în anii 2023–2024 întreprinderea a angajat 33 de persoane fără organizarea unor concursuri deschise. Niciunul dintre aceștia nu a fost solicitat să prezinte un certificat de integritate profesională, deși acest lucru este prevăzut de legislație.

CNA a identificat, de asemenea, cazuri de numire a conducătorilor prin selecție directă și lipsa unor criterii unice de selecție a candidaților. Au fost semnalate observații serioase privind salarizarea. Potrivit centrului, regulamentele interne ale MoldATSA nu conțin criterii obiective pentru evaluarea performanței angajaților, ceea ce permite distribuirea subiectivă a premiilor.

În unele cazuri, recompensele erau acordate pentru îndeplinirea atribuțiilor deja prevăzute în fișele posturilor, iar deciziile de acordare a premiilor erau luate de conducători care, în același timp, erau beneficiarii acestor plăți. În plus, unor angajați li se acordau sporuri de 30% și 50% pentru îndeplinirea funcțiilor care țin de competența altor subdiviziuni.

Verificarea a scos la iveală și încălcări în organizarea muncii personalului. Anumiți angajați combinau atribuțiile a două și chiar trei posturi pe o perioadă de șapte–nouă luni fără organizarea unor concursuri pentru ocuparea locurilor vacante. Potrivit evaluării CNA, această practică a încetat să mai fie temporară și a creat riscuri de utilizare ineficientă a fondurilor întreprinderii.

Observații separate sunt legate de cheltuielile pentru instruire. În nouă luni ale anului 2025, MoldATSA a alocat aproximativ 9 milioane de lei pentru perfecționarea profesională a angajaților. Ca exemplu, CNA menționează plata unui curs de limba engleză la nivel începător în Marea Britanie, în valoare de aproximativ 106.000 de lei, în ciuda existenței unor programe gratuite sau mult mai ieftine în Moldova și în cadrul Eurocontrol.

Au fost identificate încălcări și în domeniul achizițiilor publice. Potrivit CNA, întreprinderea nu a utilizat pe deplin sistemul electronic M-Tender, a încheiat contracte în valoare de 400.000 de lei, după care este necesară aprobarea fondatorului, și a permis semne de fragmentare artificială a achizițiilor. În special, sistemele de securitate în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei au fost achiziționate prin 14 contracte separate. Verificatorii au semnalat, de asemenea, riscuri de limitare a concurenței și de acordare a unor avantaje unor furnizori anumiți.

Ca urmare a evaluării, CNA a obligat MoldATSA să elimine încălcările identificate, să întărească mecanismele de control intern și să adopte măsuri suplimentare pentru prevenirea riscurilor de corupție.

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