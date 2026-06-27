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rupor.md logorupor
27 Iunie 2026, 15:14
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Circulația camioanelor, restricționată pe traseele din țară din cauza caniculei

În perioada 28 iunie - 1 iulie, circulația transportului greu va fi restricționată din cauza caniculei. Restricțiile se vor aplica pe drumurile naționale pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 12 tone.

Circulația camioanelor, restricționată pe traseele din țară din cauza caniculei.
Circulația camioanelor, restricționată pe traseele din țară din cauza caniculei.

Potrivit datelor Administrației de Stat a Drumurilor, în timpul Codului Portocaliu și Roșu de caniculă, astfel de autovehicule nu vor putea circula între orele 10:00 și 20:00, transmite rupor.md.

Restricția este introdusă pe fondul avertizărilor privind Codurile Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă. Măsura se aplică în perioada în care temperaturile ridicate pot deteriora suprafața drumurilor.

În timpul căldurii, asfaltul își pierde rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate duce la deformarea suprafeței, apariția șanțurilor, tasărilor și altor deteriorări ale drumurilor.

Interdicția nu se aplică transportului de pasageri, produselor perisabile, echipamentelor medicale, animalelor vii și combustibilului. Excepții sunt prevăzute și pentru serviciile de urgență și alte categorii de transport menționate în ordinul comun al Ministerului Infrastructurii și Ministerului Afacerilor Interne.

Sursă
rupor.md logorupor
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