moldpres.md logomoldpres
18 Mai 2026, 15:14
Circa 19.000 de tone de benzină și motorină, importate în ultima săptămână în Moldova

Peste 12.000 de tone de motorină și aproape 7.000 tone de benzină au fost importate pe parcursul săptămânii trecute în Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Energiei, importurile au fost realizate prin trei puncte de trecere a frontierei – Portul Internațional Liber Giurgiulești, precum și Posturile vamale Leușeni și Ungheni, transmite moldpres.md.

În aceste condiții, stocurile existente la data de 15 mai se ridică la 18 zile de consum mediu de benzină, 16 zile de consum de motorină și 15 zile de consum de gaze petroliere lichefiate (GPL).

Proprietarii de autoturisme sunt încurajați în continuare de autorități să folosească rațional produsele petroliere și să evite procurările fără strictă necesitate.

