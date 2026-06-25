Circa 10.000 de tone de mere din recolta anului 2025 rămân în depozitele frigorifice ale întreprinderilor din Moldova.

Până la sfârșitul lunii iunie a acestui an, aproximativ 10.000 de tone de mere din recolta anului 2025 se află încă în depozitele frigorifice ale întreprinderilor de pomicultură și comerț din Moldova.

Această evaluare a fost făcută publică în mass-media moldovenească de către președintele Asociației „Moldova Fruct”, Vitalie Gorincioi. El a subliniat că o parte semnificativă din stocurile de marfă este reprezentată de produse (în stare bună de conservare) de înaltă calitate, transmite logos-pres.md.

Directorul executiv al „Moldova Fruct”, Iurie Fală, a precizat într-un comentariu pentru Logos Press că unele întreprinderi dispun încă de loturi mari, sute și chiar mii de tone, de mere din recolta anului trecut. Potrivit acestuia, în ultimele câteva sezoane, acest lucru nu este o situație rară. Cu toate acestea, calitatea ridicată permite comercializarea merelor din recolta anului precedent pe „piața produselor proaspete” pe tot parcursul lunii iulie.