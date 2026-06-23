Chișinăul estimează pierderi de peste 900 de milioane de lei în urma noii politici fiscal-vamale.

Primăria municipiului Chișinău cere revizuirea proiectului politicii fiscale pentru anul viitor.

Orice decizie care are un impact asupra autorităților publice locale și asupra bugetelor localităților trebuie să fie precedată de un proces real și efectiv de consultare, au transmis reprezentanții municipalității marți, 23 iunie, în cadrul unei conferințe publice dedicate impactului deciziilor guvernamentale asupra autonomiei financiare locale, transmite moldova1.md.

Primarul general Ion Ceban a declarat că municipiul se confruntă de mai mulți ani cu decizii care, în opinia sa, sunt luate fără consultări suficiente cu autoritățile locale și creează o povară suplimentară pentru bugetul orașului.

Potrivit estimărilor primăriei, principalele pierderi sunt legate de propunerea de a reduce impozitul pe venit pentru persoane fizice la 7%, ceea ce ar putea diminua veniturile Capitalei cu aproximativ 882 milioane de lei. Alte aproximativ 52 milioane de lei riscă să fie pierdute din buget din cauza anulării taxei pentru amenajarea teritoriului. Un impact suplimentar asupra veniturilor bugetare îl poate avea și limitarea unor taxe locale.

„Nu este vorba doar despre o ajustare a bugetului. Este vorba despre o restrângere semnificativă a posibilităților municipiului pentru dezvoltarea ulterioară”, a declarat Ceban.

Reprezentanții municipalității au avertizat, de asemenea, asupra posibilelor consecințe pentru întregul sistem de autoguvernare locală. Potrivit deputatei Olga Ursu, pierderile totale ale bugetelor locale la nivel național ar putea ajunge la aproximativ 2,7 miliarde de lei.

În cadrul conferinței, participanții și-au exprimat și îngrijorarea față de posibila anulare a cotelor reduse de TVA pentru o serie de bunuri și servicii. În opinia reprezentanților structurilor municipale, astfel de măsuri ar putea afecta atât populația, cât și activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

Guvernul nu a prezentat încă o poziție oficială față de aceste îngrijorări. Direcția Comunicare anunță că un comentariu va fi oferit după consultări cu Ministerul Finanțelor, care este autorul proiectului politicii fiscale și vamale.