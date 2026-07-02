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bani.md logobani
2 Iulie 2026, 07:54
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Chicu: Veniturile bugetului au scăzut cu 615 milioane de lei. Majorarea salariilor, sub semnul întrebării

Deputatul Ion Chicu susține că dinamica veniturilor bugetului de stat în prima jumătate a anului 2024 indică probleme în economie și pune sub semnul întrebării posibilitatea majorării salariilor bugetarilor în toamna acestui an.

Chicu: Veniturile bugetului au scăzut cu 615 milioane de lei. Majorarea salariilor, sub semnul întrebării.
Chicu: Veniturile bugetului au scăzut cu 615 milioane de lei. Majorarea salariilor, sub semnul întrebării.

Într-o postare pe Facebook, Chicu face referire la datele Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului de stat și menționează că în iunie veniturile au fost cu 615 milioane de lei mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, scrie bani.md.

Potrivit tabelului publicat de deputat, în iunie 2026 veniturile bugetului de stat au constituit 6,56 miliarde de lei, față de 7,18 miliarde de lei în iunie 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 8,6%. În același timp, pe ansamblul primului semestru, veniturile au însumat 36,6 miliarde de lei, cu doar 109,9 milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

„Minus 615 milioane lei acumulări în iunie 2026 față de iunie 2025 și, practic, aceeași sumă acumulată pe tot semestrul. Asta chiar dacă Vama a strâns în plus circa un miliard de lei de la creșterea valorii în vamă a combustibilului”, a scris Chicu.

Deputatul susține că aceste cifre reflectă atât starea economiei, cât și diminuarea granturilor externe.

„Despre ce vorbesc aceste cifre? Despre multe, inclusiv despre starea economiei și reducerea drastică a granturilor oferite de europeni”, afirmă fostul premier.

În opinia lui Chicu, nivelul încasărilor la buget este sub cel planificat, iar acest lucru reduce șansele ca autoritățile să poată majora salariile cadrelor didactice și ale altor angajați din sectorul public începând cu 1 septembrie.

„Încasările la buget sunt cu mult sub plan și speranța învățătorilor și altor bugetari la majorare de salariu la 1 septembrie e și mai iluzorie”, a conchis deputatul.

Chicu: Veniturile bugetului au scăzut cu 615 milioane de lei. Majorarea salariilor, sub semnul întrebării

Sursă
bani.md logobani
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