Chicu: Ministerul Finanțelor intenționează să majoreze anual accizele la carburanți.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor ia în considerare creșterea anuală a accizelor la carburanți și eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul agricol, informează bani.md.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a afirmat că agricultorii care protestează în prezent la Fălești, Cahul și Rezina ar trebui să ia în calcul noile măsuri fiscale planificate de autorități.

Potrivit deputatului, începând cu anul 2027, cota accizei la motorină și benzină va crește anual cu 20%.

„Începând de anul viitor, cota accizei la motorină și benzină va crește anual cu 20%”, a scris Chicu, care a spus că informația provine din datele Ministerului Finanțelor.

Totodată, acesta susține că de la 1 ianuarie 2027 va fi anulată cota redusă de TVA de 8% aplicată produselor agricole, urmând ca aceasta să fie majorată la nivelul standard de 20%.

În opinia fostului premier, măsurile ar putea genera costuri suplimentare pentru agricultori, în condițiile în care motorina reprezintă unul dintre principalele consumabile utilizate în activitățile agricole.

„Concluziile să le faceți dumneavoastră”, a comentat Chicu, referindu-se la impactul pe care aceste modificări fiscale l-ar putea avea asupra sectorului agricol.

Deputatul a adăugat că majorarea anuală de 20% va viza și accizele aplicate benzinei.