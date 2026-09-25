Chicu explică de ce tariful la gaz poate depăși 30 de lei.

Ion Chicu consideră că tariful la gaz pentru consumatorii din Moldova poate depăși pragul de 30 de lei, în funcție de prețurile la care vor fi achiziționate în perioada următoare volumele necesare.

Deputatul a menționat că, în condițiile actuale, este dificil de prognozat evoluția ulterioară a prețului gazelor, informează bani.md.

„Tariful poate depăși 30 de lei. Totul depinde de ce volume vor fi achiziționate și la ce prețuri”, a declarat Chicu.

Deputatul a făcut referire la declarațiile făcute anterior în Parlament privind încheierea unor contracte pentru anumite volume de gaze. Potrivit lui, costul final al unei părți din aceste volume va depinde de momentul livrării.

Chicu consideră că situația de pe piață poate evolua în ambele direcții, de aceea nu se încumetă să facă o prognoză exactă privind viitorul tarif.

„Nimeni nu exclude nici o nouă creștere a prețurilor la gaze, cu cotații de peste 1000 de dolari, nimeni nu exclude nici o scădere. Nu vreau să risc și să spun — 30, 40, nu știu cât”, a menționat deputatul.

Potrivit lui Chicu, estimarea sa anterioară privind un tarif de circa 26 de lei se baza pe datele pe care le avea la acel moment despre costul achizițiilor.

„Când am spus acum vreo două săptămâni că va fi 26, aveam cifre privind achizițiile pentru o anumită perioadă și puteam pur și simplu să deduc acest tarif din ele. Ce va fi mai departe, nu pot face speculații”, a explicat deputatul.