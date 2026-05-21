Chicu, despre noul acord cu FMI: Guvernul pregătește extinderea TVA și majorări de taxe.

În cadrul unei emisiuni de la N4, Chicu a făcut apel către politicieni și formatorii de opinie să evite speculațiile și să aștepte publicarea integrală a documentului. Potrivit acestuia, din informațiile prezentate până acum rezultă că noul program nu include o componentă financiară directă, ceea ce înseamnă că Republica Moldova nu va primi credite noi de la FMI în schimbul îndeplinirii condiționalităților, transmite bani.md.

Fostul premier a afirmat că una dintre principalele obligații asumate de Guvern este reducerea deficitului bugetar de la 5,7% din PIB la 3,5% în următorii trei ani. În opinia sa, o asemenea ajustare va pune presiune pe cheltuielile publice și ar putea limita creșterea salariilor și a cheltuielilor sociale.

Chicu a atras atenția și asupra formulării privind „extinderea TVA”, despre care spune că ar putea însemna eliminarea unor facilități fiscale și majorarea cotelor reduse existente pentru anumite sectoare.

„Acolo unde cotele sunt mai mici vor fi majorate la 20%”, a declarat acesta, menționând că detaliile exacte vor putea fi analizate după publicarea memorandumului.

Totodată, deputatul a susținut că lipsa unei componente financiare nu ar fi rezultatul unei decizii politice, ci al limitărilor fiscale. Potrivit lui, Republica Moldova ar avea deja angajamente de împrumut care acoperă necesarul de finanțare pentru următorii ani, iar spațiul bugetar disponibil nu ar permite contractarea unor credite suplimentare.

Pe de altă parte, Chicu a recunoscut că existența unui nou program cu FMI poate reprezenta un avantaj pentru Republica Moldova în raport cu investitorii și creditorii externi. El a explicat că un acord cu instituția financiară internațională poate îmbunătăți percepția agențiilor de rating și poate facilita accesul țării la finanțări externe, inclusiv prin eventuale emisiuni de eurobonduri.