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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 19:55
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CFM va fi divizată împreună cu datorii de miliarde: În joc sunt 15 milioane de euro de la UE

„Calea Ferată din Moldova” trebuie împărțită în două companii de stat până pe 31 decembrie 2026. Dacă reforma nu va fi finalizată la timp, țara riscă să piardă circa 15 milioane de euro din Planul de creștere economică al UE.

CFM va fi divizată împreună cu datorii de miliarde: În joc sunt 15 milioane de euro de la UE.
CFM va fi divizată împreună cu datorii de miliarde: În joc sunt 15 milioane de euro de la UE.

Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură pe 17 septembrie, transmite rupor.md.

„Nu legea trebuie să fie adoptată până în decembrie. Până la acest termen trebuie finalizat întregul proces de reorganizare”, a subliniat președintele Comisiei parlamentare pentru economie, Marcel Spătari. Potrivit acestuia, de îndeplinirea acestei obligații depinde o finanțare de aproximativ 15 milioane de euro.

CFM va fi transformată în CFM-Infra, care va administra liniile și alte elemente ale infrastructurii feroviare. Transportul de pasageri și de mărfuri va fi transferat unei companii separate, CFM „Pasageri și mărfuri”. Ambele structuri vor rămâne în proprietatea statului, însă transportatorii privați vor putea lansa propriile trenuri de marfă, plătind pentru accesul la rețea.

Reforma are loc pe fundalul datoriilor uriașe ale întreprinderii. La sfârșitul lunii august, obligațiile CFM față de buget au ajuns la 248,65 milioane de lei, datoriile comerciale față de 232 de creditori — la 185,77 milioane de lei, iar obligațiile aferente împrumuturilor externe — la 1,012 miliarde de lei, sau 50,24 milioane de euro. Banii au fost împrumutați inclusiv pentru achiziționarea locomotivelor și repararea infrastructurii feroviare.

După reorganizare, datoriile, drepturile și obligațiile CFM vor trece la compania succesoare. Totodată, întreprinderea însăși trebuie să primească de la debitorii săi 1,543 miliarde de lei. În prezent, CFM nu are restanțe la salarii.

Pentru a se încadra în termen, autoritățile propun accelerarea procedurii: realizarea transformării fără un control fiscal prealabil, reducerea termenelor de notificare a angajaților și creditorilor și interzicerea blocării reformei de către aceștia din urmă fără dovezi ale unui prejudiciu grav.

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