CFM a scos la licitație depozitele, platformele și spațiile administrative.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a anunțat organizarea unei licitații pentru închirierea imobilelor neutilizate.

Astfel, întreprinderea speră să obțină venituri suplimentare în contextul dificultăților financiare continue, transmite ziua.md.

Licitația va avea loc pe 15 iulie. Vor fi oferite spre închiriere 14 imobile, grupate în 14 loturi separate. Printre cele mai valoroase bunuri scoase la licitație se numără un spațiu administrativ și un compartiment de bagaje situate în apropierea Gării din Chișinău, de pe strada Iuri Gagarin și Aleea Gării. Pentru aceste loturi, prețul inițial al chiriei anuale este de aproximativ un milion de lei.

Totodată, CFM propune spre închiriere platforma de încărcare din satul Bugeac, cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, pentru care chiria anuală pornește de la peste 530 de mii de lei. La licitație va fi expusă și platforma de încărcare și depozitare din Bălți, cu o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați, la un preț inițial de 290 de mii de lei pe an. Pe lista bunurilor disponibile se regăsesc și mai multe clădiri și depozite amplasate pe strada Feredeului din Chișinău.

Potrivit anunțului întreprinderii, bunurile vor fi oferite în locațiune pentru o perioadă de până la trei ani, iar prețul inițial al fiecărui lot reprezintă cuantumul chiriei anuale, inclusiv TVA, calculat conform prevederilor Legii bugetului de stat.

Participanții vor trebui să achite un acont în valoare de 10% din prețul inițial al fiecărui lot pentru care depun ofertă. De asemenea, taxa de participare este stabilită la 2.000 de lei pentru persoanele fizice și 4.000 de lei pentru persoanele juridice.

Prin valorificarea spațiilor și platformelor neutilizate, CFM încearcă să-și diversifice sursele de venit într-o perioadă în care întreprinderea se confruntă cu probleme financiare și caută soluții pentru reducerea presiunii asupra bugetului.