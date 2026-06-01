CFM a acumulat datorii de 205 milioane de lei la contribuțiile sociale.

Această datorie poate bloca reforma care prevede divizarea întreprinderii în trei companii noi, deoarece acestea vor prelua automat obligațiile financiare și poverile, transmite tv8.md.

Pentru a debloca situația, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune modificarea legislației. Noile companii vor putea începe activitatea chiar și în prezența datoriilor, dar vor fi obligate să semneze o declarație pe propria răspundere și să prezinte un grafic de rambursare a datoriei.

Proiectul schimbă regulile transportului de pasageri, care rămâne în continuare nerentabil. De exemplu, ruta „Ungheni – Chișinău” costă aproximativ 2,5 milioane de lei pe lună, în timp ce veniturile din vânzarea biletelor sunt în jur de 200.000. Pentru a schimba situația, ministerul propune reducerea procedurilor birocratice: contractele vor fi încheiate direct, fără licitații, care anterior puteau dura până la jumătate de an.

Se planifică lansarea rutelor feroviare locale în Chișinău și Bălți, precum și crearea unei legături feroviare cu Aeroportul Chișinău.

Proiectul poate fi aprobat la următoarea ședință a Guvernului.