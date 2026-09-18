Cetățenii vor putea solicita online documente care le confirmă veniturile.

SFS propune ajustarea regulamentului de eliberare a documentului care confirmă veniturile persoanei fizice. Se propune ca modificările să se aplice începând cu 1 februarie 2027.

Proiectul de modificare a Regulamentului privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Moldova de persoanele fizice – cetățeni ai Republicii Moldova a fost publicat de SFS pentru consultări publice, care vor dura până la 25 septembrie 2026, transmite logos-pres.md

Astfel, un asemenea document va putea fi solicitat în baza cărții de identitate și a actului de identitate. Concomitent cu posibilitatea de a-l obține la orice oficiu fiscal teritorial și prin intermediul SIA „e-Cerere”, se propune completarea regulamentului cu o prevedere privind eliberarea acestuia prin EVO.

De asemenea, se prevede reflectarea în document a perioadelor în care contribuabilul a desfășurat activitate în conformitate cu regimurile fiscale speciale aplicate anterior. Va fi stabilită perioada de confirmare a veniturilor angajaților a căror activitate a fost legată de elaborarea programelor informatice și de efectuarea transportului auto de pasageri în regim de taxi.

În plus, în documentul care va fi eliberat, la solicitarea antreprenorilor independenți (freelanceri), începând cu 1 iunie 2026, va fi inclusă suma venitului conform datelor obținute din sistemul informațional al SFS. Acestea sunt indicate în înștiințarea privind plata impozitului unic.

O altă regulă nouă. Deși venitul din activitatea de întreprinzător nu este inclus în confirmarea veniturilor persoanei fizice, de anul viitor va fi introdusă o excepție de la această regulă. În document va fi reflectat venitul obținut de persoanele fizice care desfășoară activitate independentă (freelanceri).