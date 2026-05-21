moldpres.md logomoldpres
21 Mai 2026, 16:27
7 802
Cerințele pentru exportul de grâu din Moldova în Indonezia vor fi modificate începând cu 1 iunie

Cerințele fitosanitare pentru exportul de grâu din Republica Moldova în Indonezia vor fi modificate din 1 iunie.

Noile condiții prevăd un set de cerințe generale și specifice privind certificarea fitosanitară, condițiile de procesare și transport, precum și măsurile de prevenire a riscurilor fitosanitare, informează moldpres.md.

Astfel, loturile de grâu exportate în Indonezia vor trebui să fie însoțite în continuare de certificat fitosanitar eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), dar cu  declarații suplimentare și notificări electronice emise de ANSA; să provină de la unități de export înregistrate de ANSA; să fie lipsite de infestări și contaminanți, inclusiv sol, buruieni sau resturi vegetale; să fie supuse tratamentului prin fumigație conform programelor stabilite de partea indoneziană.

Totodată, autoritățile indoneziene vor efectua controale fitosanitare obligatorii la punctele de intrare desemnate, iar transporturile vor putea fi direcționate exclusiv către unități de depozitare și procesare aprobate de autoritatea competentă din Indonezia.

Noile cerințe includ și o listă de organisme dăunătoare de interes fitosanitar, pentru care se solicită lipsa infestării sau infectării.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă tuturor exportatorilor să consulte cu atenție noile prevederi și să colaboreze cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în vederea asigurării conformității cu cerințele fitosanitare impuse de partea indoneziană.

Până la 1 iunie, rămân aplicabile toate cerințele fitosanitare stabilite anterior, inclusiv obligativitatea tratamentului în țara de origine.

