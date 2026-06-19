Cererea pentru centralele eoliene în Moldova a depășit de două ori așteptările statului.

În Moldova s-a încheiat prima etapă a concursului pentru investitorii pregătiți să construiască noi centrale eoliene.

Au depus cereri 16 companii, iar propunerile lor privind capacitatea au depășit semnificativ cerințele inițiale ale statului.

Conform condițiilor concursului, Moldovei îi revine sarcina de a construi centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor funcționa obligatoriu împreună cu baterii industriale mari pentru stocarea energiei. Businessul și-a arătat interesul: companiile au propus să construiască turbine eoliene cu o capacitate totală de peste 423 MW. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că, din cauza numărului mare de participanți și a concurenței acerbe dintre aceștia, ministerul se așteaptă să obțină cele mai avantajoase și mai mici prețuri la energie electrică pentru locuitorii țării, scrie rupor.md.

„Interesul ridicat al investitorilor confirmă atractivitatea sectorului energetic al Republicii Moldova și încrederea mediului de afaceri în politica promovată de Fuvern. Concurența puternică în cadrul licitației ne oferă premisele pentru obținerea unor prețuri competitive, furnizarea de energie pentru consumul intern, tarife scăzute și atragerea unor investiții majore în infrastructura energetică a țării”, a declarat Junghietu.

Cererea obligatorie de a instala împreună cu turbinele eoliene baterii industriale a apărut pentru prima dată în cadrul concursului. Bateriile sunt necesare ca măsură de siguranță: ele vor acumula electricitate atunci când bate vântul puternic și o vor furniza în rețea în perioadele de liniște, pentru a preveni întreruperile în sistemul energetic al țării.

Noile proiecte vor ajuta, de asemenea, la echilibrarea energiei verzi din Moldova, unde în prezent două treimi din capacități sunt reprezentate de stații solare, notează ministerul. Companiile care vor câștiga concursul vor primi de la stat garanția că țara va cumpăra oficial energia electrică de la ele pe o perioadă de 15 ani. Acest lucru le permite investitorilor să investească cu încredere.

Potrivit datelor Ministerului Energiei, în perioada 2020-2026 capacitatea totală a energiei regenerabile în Moldova a crescut de la 76 MW la peste 1 GW. În prezent, specialiștii verifică documentația tehnică a tuturor celor 16 participanți. În etapa următoare vor analiza ofertele financiare cu prețurile, după care vor anunța câștigătorii finali.