Centura de ocolire Slobozia Mare, finalizat în proporție de 97,2%: Când va fi deschisă circulația.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a inspectat șantierul Centurii de ocolire Slobozia Mare, unde lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 97,2%.

Potrivit autorităților, drumul urmează să fie deschis circulației până la sfârșitul lunii iulie, după aproape patru ani de întârziere față de termenul inițial, transmite bani.md.

În prezent, pe șantier se execută ultimele lucrări de amenajare a taluzurilor, șanțurilor de evacuare a apelor și bermelor, se așterne al doilea strat de fundație din piatră spartă și sunt montate parapetele metalice, indicatoarele rutiere și marcajele.

Centura de ocolire are o lungime de 18,29 kilometri și va prelua traficul de tranzit de pe drumul național M3, ceea ce va reduce aglomerația din localitățile Slobozia Mare și Giurgiulești. Totodată, proiectul este considerat strategic, deoarece asigură conexiunea rutieră cu punctul vamal Giurgiulești și frontiera cu România.

Valoarea contractului pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ 10,46 milioane de euro.

Proiectul a fost însă marcat de întârzieri. Lucrările au fost atribuite inițial companiei turce Metag Insaat Ticaret A.S., care a executat doar aproximativ 20% din proiect înainte ca Administrația Națională a Drumurilor să rezilieze contractul din cauza dificultăților financiare ale antreprenorului.

Conform contractului inițial, centura urma să fie dată în exploatare în anul 2022 și include construcția sistemului rutier, a 31 de podețe, trei stații de așteptare, precum și instalarea marcajelor și a 960 de indicatoare rutiere. După relansarea lucrărilor, autoritățile susțin că drumul este acum în etapa finală și va fi deschis circulației până la sfârșitul acestei luni.